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Продолжается распродажа активов завода «Ревтруд»
Вчера, 10:09
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На очередные торги выставлены непрофильные активы тамбовских оборонных заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир». Все они входят в воронежский концерн «Созвездие», находящийся под управлением ГК «Динамика», подконтрольного «Ростеху». Согласно аукционной документации, общая стоимость объектов недвижимости составляет 422,3 миллиона рублей, но цена может снизиться до 222,2 миллиона рублей.
Самым дорогим лотом являются 1,16 гектара земли и 928/1000 доли в праве на здание, имеющее три-семь этажей, общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров по адресу Коммунальная, 25 в Тамбове. Этот объект оценен в 310,1 миллиона рублей, с ценой отсечения в 155 миллионов рублей.
Также продаются 0,16 гектара земли с нежилым зданием площадью 1,6 тысячи квадратных метров (стартовая цена 31,5 миллиона рублей, цена отсечения — 23,6 миллиона рублей), и 0,13 гектара земли с ангаром площадью 656,9 квадратных метров (стартовая цена 12,8 миллиона рублей, цена отсечения — 9,6 миллиона рублей).
База отдыха в селе Тулиновка оценена в 67,9 миллиона рублей, с ценой отсечения 33,9 миллиона рублей. В состав этого актива входят участок площадью 6,89 гектара и 28 построек.
Заявки на участие в торгах принимаются до 2 августа, а итоги планируется подвести 6 августа.
Фото: el-magico. livejournal.com
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