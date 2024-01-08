В Тамбове продолжается распродажа непрофильных активов оборонных заводов Комментариев: 0



Общая стоимость 14 лотов составляет 591,4 миллиона рублей. Среди предлагаемых лотов имеются земельные участки, производственные объекты, дом культуры «Электрон», турбаза, склады и другие нежилые помещения. Особенно высоко оценены административное здание НИИ «Эфир» и участок под ним - 232,6 миллиона рублей, в то время как самый низкий стартовый бид предложен за земельный участок с зданием лабораторного корпуса - 7,8 миллиона рублей.



Заявки на участие в торгах по продаже склада, оцененного в 8,7 миллиона рублей, будут приниматься до 15 января, а проведение самых торгов запланировано на 17 января. По остальным лотам заявки будут приниматься до 12 февраля, а торги по ним намечены на 14 февраля.



Предприятие «Ревтруд» начало реализацию неосновных активов еще летом. Генеральный директор завода Игорь Савков, отмечал, что эта собственность не связана с выполнением государственного оборонного заказа.



Исходно активы были оценены в 864,9 миллиона рублей. После первого этапа торгов удалось продать часть имущества за 25,8 миллиона, за второй - за 21,7 миллиона, а за третий - за 36 миллионов. Четвертые торги не вызвали интереса у потенциальных покупателей.



Фото: «ПроТамбов» Активы оборонных предприятий «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир», входящего в состав воронежского концерна «Созвездие», который контролируется компанией «Ростех» через ГК «Динамика», будут выставлены на новые торги.Общая стоимость 14 лотов составляет 591,4 миллиона рублей. Среди предлагаемых лотов имеются земельные участки, производственные объекты, дом культуры «Электрон», турбаза, склады и другие нежилые помещения. Особенно высоко оценены административное здание НИИ «Эфир» и участок под ним - 232,6 миллиона рублей, в то время как самый низкий стартовый бид предложен за земельный участок с зданием лабораторного корпуса - 7,8 миллиона рублей.Заявки на участие в торгах по продаже склада, оцененного в 8,7 миллиона рублей, будут приниматься до 15 января, а проведение самых торгов запланировано на 17 января. По остальным лотам заявки будут приниматься до 12 февраля, а торги по ним намечены на 14 февраля.Предприятие «Ревтруд» начало реализацию неосновных активов еще летом. Генеральный директор завода Игорь Савков, отмечал, что эта собственность не связана с выполнением государственного оборонного заказа.Исходно активы были оценены в 864,9 миллиона рублей. После первого этапа торгов удалось продать часть имущества за 25,8 миллиона, за второй - за 21,7 миллиона, а за третий - за 36 миллионов. Четвертые торги не вызвали интереса у потенциальных покупателей.Фото: «ПроТамбов»



