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Бизнесмены выкупают у оборонных предприятий имущество
Вчера, 18:09
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Представители бизнеса из Тамбова, Али Галоян и компания ООО "Сэм", приобрели три из семнадцати доступных лотов у оборонных заводов "Ревтруд" и "Октябрь", а также у НИИ "Эфир".
По информации "Коммерсант-Черноземье", ООО "Сэм" выиграло два аукциона. Один из участков, имеющий площадь 292 квадратных метра с нежилым зданием площадью 263,1 квадратных метра, был продан за 6,6 миллионов рублей. Кроме того, они приобрели земельный участок в размере 1,1 тысяч квадратных метров с павильоном площадью 217,4 квадратных метра.
ИП Али Галоян выкупил участок площадью 1,8 тысяч квадратных метров с мастерской площадью 152,1 квадратных метра и двумя сараями площадью 68,3 и 87,7 квадратных метра соответственно за 10,1 миллионов рублей. Также стоит отметить, что летом этого года Али Галоян также приобрел два участка общей площадью 0,5 гектара рядом с заводом "Ревтруд" за 16,2 миллионов рублей.
Важно отметить, что пока еще не были реализованы некоторые значительные активы, такие как здание научно-исследовательского института "Эфир" стоимостью 310 миллионов рублей, здание дома культуры "Электрон" в Тамбове за 91 миллион рублей.
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