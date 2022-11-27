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«Ревтруд» продаст объект культурного наследия - комплекс Тамбовской винной монополии
Сегодня, 08:24
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Завод «Ревтруд» выставил на продажу здание из бывшей «Тамбовской винной монополии» по адресу улица Коммунальная, 51. Строение имеет площадь 263 квадратных метров, а земельный участок - 292 квадратных метра.
В состав ансамбля «Комплекс Тамбовской винной монополии», построенного в 1901 году, входит здание акцизного управления и три здания казённого винного склада (жилой дом служащих, строение и главное здание). Продавцом объекта выступает стратегическая организация «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех».
Напомним, в августе 2022 года комплекс внесли в перечень объектов культурного наследия. Под защитой государства - ограждение, сторожка с контрольным проходом и главное здание. Этот важный объект будут продавать всего лишь за 6,5 миллионов рублей.
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