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Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия
Сегодня, 09:17
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В отношении руководителя ООО «ИТ — Сервис» возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия. Обществу принадлежал объект культурного наследия по ул. С. Разина в районе «Вечного огня».
В 2006 году объект культурного наследия был уничтожен владельцем под видом выполнения работ по приспособлению здания к современному использованию. Позже суд обязал «ИТ — Сервис» восстановить разрушенное здание, но работы проведены так и не были.
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