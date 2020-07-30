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В Тамбове опять загорелся многострадальный объект культурного наследия
30 июля 2020
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Вчера в областном центре снова загорелся объект культурного наследия на пересечении улиц Куйбышева, 76 и Базарная, 136, который серьезно пострадал в ходе пожара в прошлом году.
«Горело открытым пламенем. Поступило много звонков. Рядом деревянные постройки, деревья. Запрашивали электриков», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.
По мнению, Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области, в результате непринятия мер по сохранению объекта в доме в прошлом году произошел пожар.
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