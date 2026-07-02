Суд приговорил жителя Тамбова к восьми годам колонии по делу о финансировании терроризма Комментариев: 0



Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства 7,9 тыс. рублей, которые, по версии следствия, были перечислены на финансирование террористической деятельности.



Как установил суд, не позднее октября 2022 года у тамбовчанина, разделявшего взгляды запрещённого в России террористического сообщества, возник умысел на его финансовую поддержку. Следствие пришло к выводу, что мужчина осознавал, что перечисляемые средства будут использованы для обеспечения деятельности участников организации и совершения преступлений.



По данным суда, с октября 2022 года по апрель 2024 года Руслан Мякишев осуществил 22 денежных перевода на общую сумму 7,9 тыс. рублей. Реквизиты для перечисления средств он, как установлено в ходе разбирательства, получил через YouTube-канал Вячеслава Мальцева, признанного в России иностранным агентом и являющегося основателем запрещённого экстремистского движения «Артподготовка».



Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 54-летнему жителю Тамбова Руслану Мякишеву, признав его виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства 7,9 тыс. рублей, которые, по версии следствия, были перечислены на финансирование террористической деятельности.Как установил суд, не позднее октября 2022 года у тамбовчанина, разделявшего взгляды запрещённого в России террористического сообщества, возник умысел на его финансовую поддержку. Следствие пришло к выводу, что мужчина осознавал, что перечисляемые средства будут использованы для обеспечения деятельности участников организации и совершения преступлений.По данным суда, с октября 2022 года по апрель 2024 года Руслан Мякишев осуществил 22 денежных перевода на общую сумму 7,9 тыс. рублей. Реквизиты для перечисления средств он, как установлено в ходе разбирательства, получил через YouTube-канал Вячеслава Мальцева, признанного в России иностранным агентом и являющегося основателем запрещённого экстремистского движения «Артподготовка».Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.



