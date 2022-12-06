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» » За нанесение травмы полицейскому мичуринец получил 3,5 года колонии строгого режима

За нанесение травмы полицейскому мичуринец получил 3,5 года колонии строгого режима

Вчера, 10:25
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За нанесение травмы полицейскому мичуринец получил 3,5 года колонии строгого режимаСуд приговорил 27-летнего мичуринца к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение полицейского. Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

По данным следствия, вечером 30 мая 2022 года полицейский сделал замечание компании молодых людей, громко ругавшихся матом и распивающих спиртные напитки возле подъезда жилого дома. Молодёжь слова проигнорировала, и тогда сотрудник страж правопорядка позвонил в дежурную часть.

За это фигурант подбежал к полицейскому и избил его. Позже у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
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