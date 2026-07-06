Администрация Мичуринска проиграла спор с Росприроднадзором из-за очистных сооружений Комментариев: 0



Как ранее писало деловое издание «Вердикт», предписание было выдано после внеплановой проверки, проведённой в июле 2025 года по требованию прокуратуры Тамбовской области. Инспекторы установили, что очистные сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, разрушены и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод.



По материалам дела, загрязнённые стоки по рельефу местности попадали в безымянный ручей, который впадает в реку Лесной Воронеж. Лабораторные исследования выявили значительные превышения нормативов загрязняющих веществ. По оценке Росприроднадзора, по отдельным показателям превышение предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоёмов доходило до 210 раз.



Администрация Мичуринска ссылалась на то, что старые очистные фактически не используются, а в перспективе на этой территории планируют построить новый участок сети водоотведения. Однако суды сочли, что сам факт нахождения объекта в муниципальной собственности и поступление загрязнённых стоков сохраняют за администрацией обязанность соблюдать природоохранные требования.



Кроме состояния очистных, Росприроднадзор указал и на другие нарушения. Объект не был поставлен на государственный учёт как источник негативного воздействия на окружающую среду, у администрации не было разрешения на пользование водным объектом для сброса сточных вод, не вносилась плата за негативное воздействие, не велась экологическая отчётность и не была разработана программа производственного экологического контроля.



Теперь муниципалитет обязан устранить выявленные нарушения. По сути, суды подтвердили простой, но неприятный для городских властей принцип: планы на будущую модернизацию не отменяют ответственности за аварийный объект, который загрязняет окружающую среду уже сейчас. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по спору администрации Мичуринска с Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора. Муниципалитет пытался отменить предписание об устранении нарушений на городских очистных сооружениях в районе улицы ЦГЛ, но апелляция отклонила жалобу.Как ранее писало деловое издание «Вердикт», предписание было выдано после внеплановой проверки, проведённой в июле 2025 года по требованию прокуратуры Тамбовской области. Инспекторы установили, что очистные сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, разрушены и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод.По материалам дела, загрязнённые стоки по рельефу местности попадали в безымянный ручей, который впадает в реку Лесной Воронеж. Лабораторные исследования выявили значительные превышения нормативов загрязняющих веществ. По оценке Росприроднадзора, по отдельным показателям превышение предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоёмов доходило до 210 раз.Администрация Мичуринска ссылалась на то, что старые очистные фактически не используются, а в перспективе на этой территории планируют построить новый участок сети водоотведения. Однако суды сочли, что сам факт нахождения объекта в муниципальной собственности и поступление загрязнённых стоков сохраняют за администрацией обязанность соблюдать природоохранные требования.Кроме состояния очистных, Росприроднадзор указал и на другие нарушения. Объект не был поставлен на государственный учёт как источник негативного воздействия на окружающую среду, у администрации не было разрешения на пользование водным объектом для сброса сточных вод, не вносилась плата за негативное воздействие, не велась экологическая отчётность и не была разработана программа производственного экологического контроля.Теперь муниципалитет обязан устранить выявленные нарушения. По сути, суды подтвердили простой, но неприятный для городских властей принцип: планы на будущую модернизацию не отменяют ответственности за аварийный объект, который загрязняет окружающую среду уже сейчас.



