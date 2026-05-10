Суд отказал администрации Мичуринска в споре с Росприроднадзором из-за очистных сооружений



Проверка проходила по требованию прокуратуры Тамбовской области. Инспекторы обследовали очистные сооружения на улице ЦГЛ, которые в 2023 году были переданы муниципалитету от Федерального научного центра имени И.В. Мичурина вместе с системой канализации.



По данным надзорного ведомства, объект находится в аварийном и фактически нерабочем состоянии. На территории обнаружили полуразрушенное здание насосной станции, резервуары с водой и деревянное строение, предположительно использовавшееся как приёмная камера сточных вод.



Основные претензии Росприроднадзора касались сброса загрязнённых сточных вод. По версии ведомства, стоки уходили по рельефу местности в безымянный ручей, а затем — в реку Лесной Воронеж.



Лабораторные исследования выявили многократное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. В пробах нашли высокие показатели аммония, фосфатов, нефтепродуктов и других веществ. По отдельным параметрам превышения нормативов достигали 210 раз.



Кроме того, как установил Росприроднадзор, у администрации отсутствовало разрешение на пользование водным объектом для сброса сточных вод. Очистные сооружения также не были поставлены на государственный учёт как объект негативного воздействия на окружающую среду.



Администрация Мичуринска в суде заявляла, что объект фактически не эксплуатируется и коммунальные услуги через него не оказываются. Также власти ссылались на планы по демонтажу старых очистных сооружений и строительству нового участка сети водоотведения.



Арбитражный суд Воронежской области отказал администрации Мичуринска в попытке отменить предписание Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора, выданное после проверки городских очистных сооружений. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».




