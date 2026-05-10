Суд отказал администрации Мичуринска в споре с Росприроднадзором из-за очистных сооружений
Вчера, 18:06
Арбитражный суд Воронежской области отказал администрации Мичуринска в попытке отменить предписание Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора, выданное после проверки городских очистных сооружений. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Проверка проходила по требованию прокуратуры Тамбовской области. Инспекторы обследовали очистные сооружения на улице ЦГЛ, которые в 2023 году были переданы муниципалитету от Федерального научного центра имени И.В. Мичурина вместе с системой канализации.
По данным надзорного ведомства, объект находится в аварийном и фактически нерабочем состоянии. На территории обнаружили полуразрушенное здание насосной станции, резервуары с водой и деревянное строение, предположительно использовавшееся как приёмная камера сточных вод.
Основные претензии Росприроднадзора касались сброса загрязнённых сточных вод. По версии ведомства, стоки уходили по рельефу местности в безымянный ручей, а затем — в реку Лесной Воронеж.
Лабораторные исследования выявили многократное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. В пробах нашли высокие показатели аммония, фосфатов, нефтепродуктов и других веществ. По отдельным параметрам превышения нормативов достигали 210 раз.
Кроме того, как установил Росприроднадзор, у администрации отсутствовало разрешение на пользование водным объектом для сброса сточных вод. Очистные сооружения также не были поставлены на государственный учёт как объект негативного воздействия на окружающую среду.
Администрация Мичуринска в суде заявляла, что объект фактически не эксплуатируется и коммунальные услуги через него не оказываются. Также власти ссылались на планы по демонтажу старых очистных сооружений и строительству нового участка сети водоотведения.
Однако суд поддержал позицию Росприроднадзора. В решении отмечается, что пока объект находится в муниципальной собственности и остаётся источником загрязнения, ответственность за экологические последствия несёт администрация города.
