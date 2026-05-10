Суд отказал администрации Мичуринска в споре с Росприроднадзором из-за очистных сооружений

Арбитражный суд Воронежской области отказал администрации Мичуринска в попытке отменить предписание Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора, выданное после проверки городских очистных сооружений. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».

Проверка проходила по требованию прокуратуры Тамбовской области. Инспекторы обследовали очистные сооружения на улице ЦГЛ, которые в 2023 году были переданы муниципалитету от Федерального научного центра имени И.В. Мичурина вместе с системой канализации.

По данным надзорного ведомства, объект находится в аварийном и фактически нерабочем состоянии. На территории обнаружили полуразрушенное здание насосной станции, резервуары с водой и деревянное строение, предположительно использовавшееся как приёмная камера сточных вод.

Основные претензии Росприроднадзора касались сброса загрязнённых сточных вод. По версии ведомства, стоки уходили по рельефу местности в безымянный ручей, а затем — в реку Лесной Воронеж.

Лабораторные исследования выявили многократное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. В пробах нашли высокие показатели аммония, фосфатов, нефтепродуктов и других веществ. По отдельным параметрам превышения нормативов достигали 210 раз.

Кроме того, как установил Росприроднадзор, у администрации отсутствовало разрешение на пользование водным объектом для сброса сточных вод. Очистные сооружения также не были поставлены на государственный учёт как объект негативного воздействия на окружающую среду.

Администрация Мичуринска в суде заявляла, что объект фактически не эксплуатируется и коммунальные услуги через него не оказываются. Также власти ссылались на планы по демонтажу старых очистных сооружений и строительству нового участка сети водоотведения.

Однако суд поддержал позицию Росприроднадзора. В решении отмечается, что пока объект находится в муниципальной собственности и остаётся источником загрязнения, ответственность за экологические последствия несёт администрация города.
Тамбовский арбитраж принял заявление о банкротстве швейной фабрики «Феникс»

Вчера, 19:07
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Как сообщает деловое издание «Вердикт», сумма задолженности предприятия превышает 15 млн

Вчера, 18:06
В Тамбовской области объявили даты фестиваля духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова

10 мая 2026
0
Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова в этом году пройдёт в Тамбовской области 12 и 13 июня. Организаторы посвятили программу Году единства народов России. Как сообщили в региональном министерстве культуры, по традиции фестиваль откроется выступлениями оркестров в

Петербургский бизнесмен выкупил долги тамбовской управляющей компании с большим дисконтом

10 мая 2026
0
Новым владельцем прав требования к должникам обанкротившегося ООО «ЖилТехСервис» стал предприниматель из Санкт-Петербурга Заур Тагирбеков. Итоги торгов опубликованы в рамках конкурсного производства. За лот с общей задолженностью более 50 млн рублей победитель аукциона предложил 3,1 млн рублей. В

Власти Мичуринска установили бетонные укрытия для жителей

9 мая 2026
0
В Мичуринске появились первые укрытия на случай ракетной опасности. О размещении защитных конструкций сообщил глава города Максим Харников. Бетонные укрытия установлены на Липецком шоссе и улице Лермонтова. По словам мэра, объекты предназначены для экстренного укрытия населения при возникновении

Игорь Телегин возглавит Моршанск в статусе врио

9 мая 2026
0
Бывший депутат Тамбовской областной Думы Игорь Телегин назначен временно исполняющим полномочия главы Моршанска. Постановление об этом подписал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», действующий врио главы города Антон Овчинников покинет должность с

Камеры в Тамбове помогли выявить десятки нарушителей, выбрасывавших мусор у контейнеров

8 мая 2026
0
Около 25 протоколов за незаконный выброс крупногабаритного мусора составили в Тамбове с начала года. Нарушения фиксировали камеры видеонаблюдения, установленные возле контейнерных площадок, сообщили городские власти. Речь идёт о случаях, когда жители и организации оставляли возле контейнеров

В Тамбовской области экс-руководителя лесхоза будут судить за вырубку почти 100 сосен

8 мая 2026
0
В Тамбовской области в суд направили уголовное дело бывшего руководителя Кирсановского лесхоза. Его обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием служебного положения. Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в августе 2025 года мужчина организовал вырубку 99 сосен без необходимых

В Тамбовской области хотят запретить дипфейки на выборах и перевести часть процедур в электронный формат

8 мая 2026
0
В Тамбовскую областную Думу внесли пакет изменений в региональные законы о выборах и референдумах. Поправки затрагивают правила агитации, публикацию финансовых отчётов кандидатов и цифровизацию избирательных процедур. Одним из главных нововведений может стать запрет на использование дипфейков в

Уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова передали из Тамбова в другой суд

8 мая 2026
0
Ленинский районный суд Тамбова не стал рассматривать уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Материалы направили в другой суд, однако куда именно — пока официально не сообщается. Максима Егорова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в

Новым начальником УМВД по Тамбовской области назначен Иван Кокухин

7 мая 2026
0
Президент России подписал указ о назначении нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Руководителем регионального управления МВД стал генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший полицию Камчатского края. Иван Кокухин родился в 1976 году в Читинской области. После окончания

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

7 мая 2026
0
В Мичуринске у здания МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших участниках специальной военной операции — Данииле Грибанове и Даниле Гребенникове, которые учились в этой школе. На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники

Суд отложил рассмотрение иска к «РКС-Тамбов» на 409 млн рублей по делу о загрязнении Цны

7 мая 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области перенёс рассмотрение иска Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с компании более 409 млн рублей за вред, причинённый реке Цне. Как следует из материалов дела, претензии связаны с результатами

Тамбовскую область включили в международный туристический гид для гостей Москвы

7 мая 2026
0
Тамбовская область вошла в международный путеводитель Moscow Visitors Guide, который распространяется в ведущих гостиницах Москвы среди иностранных туристов. Издание выходит на английском, китайском и арабском языках и знакомит гостей столицы с достопримечательностями регионов России. В

В Тамбовской области руководителя дорожной компании заподозрили в уклонении от уплаты 27 млн рублей налогов

6 мая 2026
0
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дорожно-строительной организации, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор

Максим Жалнин назвал встречу Путина и Первышова важным сигналом для развития Тамбовской области

6 мая 2026
0
Председатель Совета директоров региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин прокомментировал итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. В эксклюзивном комментарии

Суд отказал администрации Котовска во взыскании почти 3 млн рублей с подрядчика станции очистки воды

6 мая 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказал администрации Котовска во взыскании с тамбовской компании ООО «Реал-Макс» около 2,85 млн рублей штрафов и пеней по контракту на строительство станции очистки воды. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о муниципальном контракте,

Контрольный пакет «Русагро» передали государству: у холдинга есть предприятия в Тамбовской области

6 мая 2026
0
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал государству контрольный пакет акций агрохолдинга «Русагро», основанного бизнесменом Вадимом Мошковичем. Речь идёт более чем о 65% акций компании. Помимо акций, суд постановил обратить в доход государства денежные

В Тамбове начали устанавливать разборную плотину на Цне

6 мая 2026
0
В Пригородном лесу Тамбова начался монтаж разборной плотины на реке Цне, благодаря которой в летний период поддерживается привычный уровень воды в пределах областного центра. Работы стартовали 5 мая. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, специалисты

В Тамбове ресторан «Репутация» могут признать банкротом

5 мая 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Репутация», которое управляет одноимённым рестораном в центре Тамбова, сообщает издание «Вердикт». С заявлением в суд обратилась бывшая совладелица компании Евгения Гришина. Заседание, на котором проверят

В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка

5 мая 2026
0
В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того,
