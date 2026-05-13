|
«Россети Центр» подали многомиллионный иск к РЖД в тамбовский арбитраж
Вчера, 09:15
Комментариев: 0
Версия для печати
ПАО «Россети Центр» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ОАО «РЖД» на сумму более 352 млн рублей. Информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 8 мая. Пока оно ещё не принято к производству, а подробности претензий официально не раскрываются. Известно лишь, что спор связан с исполнением договорных обязательств.
Иск стал одним из крупнейших разбирательств такого рода в тамбовском арбитраже за последнее время. Обе компании работают на территории региона: у «Россети Центр» действует филиал «Тамбовэнерго», а РЖД эксплуатирует разветвлённую железнодорожную инфраструктуру.
По данным открытых источников, «Россети Центр» по итогам 2025 года увеличили выручку почти до 150 млрд рублей и нарастили прибыль до 10,2 млрд рублей. РЖД, в свою очередь, остаётся одним из самых активных участников арбитражных споров в стране — сейчас компания участвует примерно в 9,5 тыс. судебных процессов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.