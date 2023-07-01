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ФАС разрешила спор межу "Россетями" и "Тамбовской сетевой компанией"
Тамбовское управление ФАС приняло решение по спору между ПАО "Россети Центр" и АО "Тамбовская сетевая компания". В ходе рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о нарушении ПАО "Россети Центр" ч.1 ст.10 и п.9 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции».
В июне прошлого года ПАО "Россети Центр" через свое подразделение "Тамбовэнерго" прекратило платежи в адрес АО "Тамбовская сетевая компания" по договору на поставку электроэнергии, действовавшему с 2008 года. "Тамбовэнерго" односторонне признало договор недействительным и подало иск на взыскание более полумиллиарда рублей. Однако "Россети" не смогли убедить УФАС в своей правоте. В заключении ФАС отмечается, что действия ПАО "Россети Центр" фактически лишили АО "Тамбовская сетевая компания" возможности получать законом предусмотренную плату за оказываемые услуги по передаче электроэнергии.
Кроме спора с "Тамбовской сетевой компанией", ПАО "Россети" также подало иск на 1,013 миллиарда рублей в арбитражный суд Тамбовской области против гарантирующего поставщика электроэнергии АО "ТОСК". Причиной иска стало заключение договора уступки права требования долга "котлодержателя", то есть "Тамбовэнерго", между АО "ТСК" и АО "ТОСК", хотя суд уже признал такой договор законным. Эксперты считают, что перспектив у такого иска нет.
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Тамбовское управление ФАС приняло решение по спору между ПАО "Россети Центр" и АО "Тамбовская сетевая компания". В ходе рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о нарушении ПАО "Россети Центр" ч.1 ст.10 и п.9 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции».
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