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«Тамбовэнерго» может спровоцировать коллапс в электроснабжении региона
Сегодня, 09:51
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Дочерняя компания «Россети» - «Тамбовэнерго» перестала платить АО «Тамбовской сетевой компании» за электроэнергию по договору, который действовал между обществами с 2008 года.
Кроме того, «Тамбовэнерго» подало в суд о взыскании с сетевой компании полмиллиарда рублей, якобы неосновательного обогащения.
Как сообщили в АО «ТСК» в настоящее время со стороны ПАО «Россети-Центр» по надуманным основаниям продолжается искусственное затруднение деятельности АО «ТСК», связанной с обеспечением надежного электроснабжения населения Тамбовской области.
Нередко в других регионах страны ПАО «Россети-Центр» ведут себя аналогичным образом и по словам экспертов, пытаются произвести передел рынка.
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