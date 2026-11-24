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В Мичуринском округе суд вернул муниципалитету более трёх гектаров незаконно присоединённой земли
24 ноября 2026
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Мичуринский районный суд Тамбовской области признал недействительной сделку, в результате которой местный житель увеличил площадь своего земельного участка более чем в семь раз. По решению суда свыше 32 тыс. кв. метров земли в посёлке Мичурина подлежат возврату в муниципальную собственность. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Нарушение выявили сотрудники прокуратуры Мичуринского района при проверке законности распоряжения земельными участками.
Как установило надзорное ведомство, в 2024 году местный житель обратился с заявлением о перераспределении принадлежавшего ему участка площадью 5 тыс. кв. метров. Он намеревался присоединить к своей собственности более 32 тыс. кв. метров земли, государственная собственность на которую не была разграничена.
После перераспределения образовался единый земельный участок площадью свыше 37 тыс. кв. метров, или 3,7 гектара. Первоначальная площадь частного владения увеличилась более чем в семь раз.
По заключению прокуратуры, предусмотренных земельным законодательством оснований для такого перераспределения не имелось.
Прокуратура Мичуринского района обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил заявленные требования.
В результате более 3,2 гектара земли, присоединённой к частному участку, должны быть возвращены муниципалитету.
Сведения о вступлении судебного решения в законную силу пока не приводятся.
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