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Житель самовольно занял берег реки Цны — прокуратура добилась возврата участка государству
Вчера, 14:51
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В селе Питерское Моршанского округа Тамбовской области местный житель самовольно занял участок земли, расположенный в прибрежной зоне реки Цны. Как установила проверка прокуратуры, гражданин оформил 186 квадратных метров земли с нарушениями земельного и водного законодательства.
Речь идёт о территории, которая, согласно действующему законодательству, относится к землям общего пользования и не подлежит частной застройке или ограничению доступа. Однако участок был фактически присвоен — по предварительным данным, использовался в личных целях.
Прокуратура Моршанска направила в суд исковое заявление с требованием изъять землю из незаконного владения. Суд встал на сторону надзорного органа и постановил вернуть участок в государственную собственность. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком.
В ведомстве подчёркивают, что береговые полосы водоёмов имеют особый охранный статус, и любые действия по их захвату или ограничению доступа к ним нарушают природоохранное и земельное законодательство.
Прокуратура Тамбовской области напоминает гражданам, что самовольное занятие земель, особенно в прибрежных зонах, может повлечь не только гражданско-правовую, но и административную ответственность. Подобные проверки будут продолжены.
Фото: прокуратура
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