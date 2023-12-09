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Ситуация с продажей участков на севере Тамбова оказалась в суде
Сегодня, 10:03
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Судьба обширного участка земли на севере Тамбова остается под вопросом. В ноябре текущего года местные жители выразили беспокойство по поводу передачи муниципальной земли в частную собственность. По мнению жителей Тамбова, это действие нарушает их права.
Местные жители опасаются того, что новый владелец участка может использовать его для застройки, вместо благоустройства территории, как это предусмотрено в плане развития микрорайонов Солнечный и Слобода. Жители высказывают сомнения относительно законности продажи муниципальной земли частному лицу и направили коллективные обращения в несколько ведомств, включая районную прокуратуру.
Сотрудники прокуратуры Тамбовского района выявили нарушения и подготовили исковое заявление к суду, как сообщает информационное агентство "Онлайн Тамбов.ру".
Ранее УФАС Тамбовской области отреагировало на обращение жителей Солнечного и Слободы. В ведомстве признали наличие нарушений, однако они не считаются нарушениями антимонопольного законодательства. Уточнили, что участок земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности и предназначенный для общего пользования, не может быть предметом аукциона.
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