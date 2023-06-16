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Тамбовская компания «Турмясово» проиграла суд о преимущественном праве выкупа земли
Сегодня, 10:55
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Арбитражный суд Владимирской области отклонил заявление ООО МПК «Турмясово» зарегистрированного в Тамбовской области о признании незаконным решения администрации Вязниковского района Владимирской области, отказавшей в предоставлении земельного участка площадью 4 240 кв. м без проведения торгов.
Группа компаний «Турмясово» владеет двумя крупными предприятиями в Тамбовской и Владимирской областях. В последней области компания запустила свое производство в 2018 году на базе скотобойни, расположенной в микрорайоне Южный (Колония). ООО МПК «Турмясово» занимается оптовой и розничной продажей охлажденного свиного мяса, а также полуфабрикатов, включая тушенку, котлеты, пельмени, голубцы, блинчики, фарш и копчености. Свинины поставляются из свинокомплексов, расположенных в Тамбовской области.
На суде общество настаивало на своем исключительном праве на земельный участок, необходимый для обслуживания его имущества, находящегося в собственности компании. Оно утверждало, что без этого участка не сможет развивать свой бизнес.
В ответ местные власти заявили, что продажа земли без проведения торгов является нарушением антимонопольного законодательства и, следовательно, недопустима.
Эксперты, проведя исследование, пришли к выводу, что ссылка общества на наличие складов на спорном земельном участке не обоснована, так как отсутствуют документальные доказательства регистрации имущества компании на этом участке.
Фото: vk.com
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