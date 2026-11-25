В Мичуринске суд признал незаконным дробление контрактов на благоустройство улицы Советской Комментариев: 0



Спорные договоры Отдел реализации проектов администрации Мичуринска заключил в августе — начале сентября 2024 года. Работы проводились на участке улицы Советской между улицами Карла Маркса и Революционной. Подрядчики укладывали тротуарную плитку, отделывали бетонные клумбы, занимались озеленением и установкой декоративных конструкций.



С индивидуальным предпринимателем Иваном Сухаревым заключили семь договоров, с Максимом Гуреевым — пять, с Марком Клевцовым — четыре. Стоимость большинства из них приближалась к 600 тыс. рублей — установленному на тот момент пределу для закупок у единственного поставщика без проведения торгов.



Прокуратура Тамбовской области обратилась в суд, посчитав, что все 16 договоров фактически представляли собой одну закупку. Суд поддержал эту позицию: контракты заключались в короткий промежуток времени, касались одной территории и были направлены на достижение общей цели — благоустройство исторического центра города.



По выводам суда, дробление закупки позволило обойти конкурентные процедуры и предоставило выбранным подрядчикам преимущество перед другими потенциальными участниками торгов.



При этом все работы предприниматели выполнили, а муниципальный заказчик их принял. Прокуратура первоначально требовала вернуть в бюджет всю сумму выплаченных средств — около 9,4 млн рублей. Однако суд учёл документально подтверждённые расходы подрядчиков.



В результате с Ивана Сухарева взыскали около 1 млн рублей, с Максима Гуреева — порядка 980 тыс. рублей. Требования о возврате средств к Марку Клевцову суд отклонил, поскольку его подтверждённые затраты превысили полученную оплату. Общая сумма взыскания составила около 2 млн рублей.



Иван Сухарев и Максим Гуреев обжаловали решение, ссылаясь на общественную значимость выполненных работ и то, что инициатором заключения прямых договоров выступало само муниципальное учреждение. Однако апелляционный суд не нашёл оснований для изменения судебного акта.



Из материалов дела следует, что ранее благоустройством исторической части Советской занималось ООО «Стинэк». Контракт с компанией расторгли 19 августа 2024 года. В администрации Мичуринска объясняли последующее заключение прямых договоров необходимостью завершить работы до ухудшения погодных условий, поскольку провести новый электронный аукцион к этому времени уже не успевали.



Тем не менее суд признал, что такие обстоятельства не оправдывают отказ от предусмотренных законом конкурентных закупочных процедур. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании недействительными 16 договоров на благоустройство исторической части улицы Советской в Мичуринске. Муниципальное учреждение заключило их с тремя предпринимателями без проведения торгов на общую сумму около 9,4 млн рублей. Суд согласился с прокуратурой, что единую закупку искусственно разделили на несколько небольших контрактов, чтобы обойти конкурентные процедуры.Спорные договоры Отдел реализации проектов администрации Мичуринска заключил в августе — начале сентября 2024 года. Работы проводились на участке улицы Советской между улицами Карла Маркса и Революционной. Подрядчики укладывали тротуарную плитку, отделывали бетонные клумбы, занимались озеленением и установкой декоративных конструкций.С индивидуальным предпринимателем Иваном Сухаревым заключили семь договоров, с Максимом Гуреевым — пять, с Марком Клевцовым — четыре. Стоимость большинства из них приближалась к 600 тыс. рублей — установленному на тот момент пределу для закупок у единственного поставщика без проведения торгов.Прокуратура Тамбовской области обратилась в суд, посчитав, что все 16 договоров фактически представляли собой одну закупку. Суд поддержал эту позицию: контракты заключались в короткий промежуток времени, касались одной территории и были направлены на достижение общей цели — благоустройство исторического центра города.По выводам суда, дробление закупки позволило обойти конкурентные процедуры и предоставило выбранным подрядчикам преимущество перед другими потенциальными участниками торгов.При этом все работы предприниматели выполнили, а муниципальный заказчик их принял. Прокуратура первоначально требовала вернуть в бюджет всю сумму выплаченных средств — около 9,4 млн рублей. Однако суд учёл документально подтверждённые расходы подрядчиков.В результате с Ивана Сухарева взыскали около 1 млн рублей, с Максима Гуреева — порядка 980 тыс. рублей. Требования о возврате средств к Марку Клевцову суд отклонил, поскольку его подтверждённые затраты превысили полученную оплату. Общая сумма взыскания составила около 2 млн рублей.Иван Сухарев и Максим Гуреев обжаловали решение, ссылаясь на общественную значимость выполненных работ и то, что инициатором заключения прямых договоров выступало само муниципальное учреждение. Однако апелляционный суд не нашёл оснований для изменения судебного акта.Из материалов дела следует, что ранее благоустройством исторической части Советской занималось ООО «Стинэк». Контракт с компанией расторгли 19 августа 2024 года. В администрации Мичуринска объясняли последующее заключение прямых договоров необходимостью завершить работы до ухудшения погодных условий, поскольку провести новый электронный аукцион к этому времени уже не успевали.Тем не менее суд признал, что такие обстоятельства не оправдывают отказ от предусмотренных законом конкурентных закупочных процедур.



