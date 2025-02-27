Ветераны Афганистана провели встречу с мичуринскими школьниками 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно вести военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ № 1, где с шестиклассниками

В Мичуринске подрядчик похитил 5,8 млн рублей при благоустройстве исторической улицы 0 Прокуратура города Мичуринска Тамбовской области выявила нарушения при исполнении муниципального контракта по ремонту и благоустройству исторической части улицы Советской. В результате проверки установлено, что в 2024 году руководитель подрядной организации похитил бюджетные средства на сумму более

Квалификационная коллегия судей Тамбовской области пополнилась новыми представителями общественности 0 На пятьдесят третьем заседании Тамбовской областной Думы, которое прошло под председательством Евгения Матушкина, депутаты рассмотрели ряд значимых вопросов. В заседании приняли участие врио Главы Тамбовской области Евгений Первышов, главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата

В Тамбове одобрили концепцию развития исторического квартала 0 Члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали концепцию комплексного развития исторического квартала, ограниченного улицами Ленинградской, Советской, Кронштадтской и Карла Маркса. Об этом сообщили в городской администрации.

Генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО вместо домашнего ареста 0 Тамбовский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Теперь он будет находиться в СИЗО-1 Тамбова в течение двух месяцев вместо домашнего ареста, сообщает ТАСС.

В Тамбове гендиректор дорожно-строительной компании обвиняется в мошенничестве на 4,5 млн рублей 0 Генерального директора одной из дорожно-строительных организаций Тамбовской области обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выборы в Тамбовскую городскую Думу пройдут под контролем областной избирательной комиссии 0 Центризбирком России на заседании 19 февраля принял решение передать полномочия по организации и проведению выборов депутатов Тамбовской городской Думы восьмого созыва областной избирательной комиссии. Выборы состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Директор Тамбовского центра стратегических разработок подозревается в получении взятки 0 Руководитель ТОГАУ «Тамбовский центр стратегических разработок», подведомственного региональному Минобразования, стала фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Ей вменяется нарушение п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение незаконного вознаграждения за совершение заведомо

В Тамбовской области задержан иностранец с крупными штрафами за нарушения ПДД 0 На трассе Р-22 «Каспий», недалеко от Тамбова, сотрудники ГИБДД задержали иностранного гражданина, управлявшего автомобилем Chevrolet с нероссийскими номерами. Проверка показала, что водитель накопил штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на сумму более 100 тысяч рублей.

Воронежская область просит 7 млрд рублей на реконструкцию трассы Р-193 0 Правительство Воронежской области обратилось в Совет Федерации с запросом на выделение 7 млрд рублей для реконструкции участка федеральной трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов». Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Данил Кустов в ходе презентации инвестиционных

Суд отменил приговор экс-директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой 0 Тамбовский областной суд пересмотрел дело бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой и отменил ранее вынесенный ей приговор. Ранее она была признана виновной в мошенничестве и получила два года условного наказания. Теперь рассмотрение дела будет проходить в

Инструменты льготной поддержки аграриев представили на форуме в Тамбовской области 0 Агропромышленный форум «Весенний сев 2025», посвящённый подготовке к проведению весенних полевых работ, состоялся в Тамбовской области. В обсуждении актуальных вопросов сферы сельского хозяйства приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты

В Тамбове выявлены нарушения в использовании средств дорожного фонда 0 Контрольно-счётная палата города Тамбова провела проверку целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда за 2023 год. Инициатором проверки выступил руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров.

В Тамбовской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ 0 С 17 по 23 февраля в Тамбовской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 7%. Однако этот показатель остаётся на 16% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в два раза ниже эпидемического порога, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тамбове выявили нарушения при восстановлении сгоревшего исторического дома 0 Региональный департамент по охране объектов культурного наследия обнаружил нарушения со стороны нового владельца исторического здания, расположенного на пересечении улиц Базарной и Куйбышева в Тамбове. ООО «СК «Старт», которое приобрело сгоревший особняк за символический рубль в мае прошлого года,

«Своих не бросаем»: ветераны продолжают поддержку бойцов 0 24 февраля исполнилось три года с начала специальной военной операции. За это время по всей стране развернулась масштабная волонтёрская работа: создаются пункты сбора гуманитарной помощи, неравнодушные граждане, общественные организации и государственные структуры объединяют усилия для поддержки

В Знаменском округе отремонтируют дороги на 165 млн рублей 0 Ивановская компания ООО «Независимая строительная компания» займётся дорожным ремонтом в Знаменском округе Тамбовской области. Общая стоимость двух заключённых контрактов составляет 165 млн рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.

В Тамбовской области расследуют жестокий расстрел собак 0 В окрестностях села Тригуляй Тамбовской области неизвестные жестоко расправились с бездомными животными. В региональном управлении МВД подтвердили, что по данному факту ведётся проверка.

В Тамбовской области возникли задержки с поставками льготных лекарств 0 В Тамбовской области зафиксированы проблемы с оперативной доставкой медикаментов для граждан, имеющих право на льготное обеспечение. Об этом на правительственном совещании сообщила глава регионального Минздрава Екатерина Юнькова.

В Мичуринске открыли мемориальную доску в честь погибшего героя Александра Тихомирова 0 В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, в Мичуринске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о старшем лейтенанте Александре Дмитриевиче Тихомирове, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.