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В Мичуринске подрядчик похитил 5,8 млн рублей при благоустройстве исторической улицы
Прокуратура города Мичуринска Тамбовской области выявила нарушения при исполнении муниципального контракта по ремонту и благоустройству исторической части улицы Советской. В результате проверки установлено, что в 2024 году руководитель подрядной организации похитил бюджетные средства на сумму более 5,8 млн рублей.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы, а ход расследования находится под контролем прокуратуры.
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