В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий 0 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий, день тех людей, которые в различных горячих точках защищали интересы своей страны, отстаивали мир, свободу и независимость его граждан. Ветераны Мичуринской земли всегда с честью выполняли свой долг и сейчас продолжают дело своих

В Олимпийском парке заменят резиновое покрытие 0 Изношенное резиновое покрытие на спортивных площадках парка «Олимпийский» заменит компания из Татарстана – ООО «Фаворит-Строй». Контракт между дирекцией благоустройства и озеленения Тамбова и организацией, зарегистрированной в Набережных Челнах, был подписан 25 июня. Стоимость работ по итогам

Выявлены факты хищения при строительстве дороги в Пичаевском округе 0 Прокуратура Пичаевского района Тамбовской области обнаружила нарушения при выполнении государственного контракта на ремонт и обслуживание автодорог регионального значения, из-за чего было похищено 1 млн рублей бюджетных средств. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о

На спиртзавод «Амбер Талвис» наложен арест 0 Тамбовский районный суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» по иску Генпрокуратуры от 26 июня. Завод, принадлежащий Юрию Шефлеру с 2003 года, поставлял свою продукцию в Латвию для производства водки Stoli и Moskovskaya. Аналогичный иск был подан и в отношении другого предприятия Шефлера в

В Тамбовской области продолжается оптимизация органов местного самоуправления 0 Совет депутатов Тамбовского муниципального округа провел XIX заседание, на котором рассмотрел вопрос об оптимизации структуры администрации округа путем объединения территориальных отделов. Вместо 23 отделов теперь будет 8. Это решение является логическим продолжением муниципальной реформы, начатой

Министерство образования области проведет расследование после выступления выпускницы медколледжа 0 Министр образования и науки пообещала провести расследование после эмоциональной речи выпускницы Тамбовского областного медицинского колледжа. Татьяна Котельникова признала, что слова Дарьи Петруниной вызвали широкий резонанс среди тамбовчан и проигнорировать видеозапись невозможно.

В Мичуринском округе увековечили память участников СВО 0 24 февраля 2022 г. началась специальная военная операция на Украине. В числе солдат, которые сейчас борются за мир, много наших земляков и, увы, немало среди них тех, кто отдали жизнь за свою страну и свой народ. На территории Мичуринского муниципального округа были открыты еще две мемориальные

В Тамбовской области установилась жаркая погода 0 Первые дни июля в Тамбовской области будут довольно жаркими, сообщают в ГУ МЧС России по Тамбовской области, ссылаясь на региональный Гидрометцентр. 1 июля во второй половине дня температура воздуха в регионе достигнет 30-34 градусов.

С бывшего гендиректора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой хотят взыскать убытки 0 Конкурсный управляющий ФК «Тамбов» Константин Жильцов потребовал взыскать с бывшего генерального директора футбольного клуба Ольги Коноваловой 20 миллионов рублей убытков. Заявление о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц поступило в арбитражный суд Тамбовской области в рамках

Объекты завода «Ревтруд» снова выставили на продажу 0 Несколько объектов в Тамбовской области вновь выставлены на торги. Всё имущество принадлежит АО "Тамбовский завод "Ревтруд", входящему в госкорпорацию "Ростех".

Реконструкцию филармонии в Тамбове вновь не уложили в сроки 0 Реконструкция Тамбовской филармонии вновь не завершена в установленный срок, указанный в контракте — 10 мая, - сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Эта дата была прописана в дополнительном соглашении, подписанном 30 ноября прошлого года между региональным министерством градостроительства и архитектуры и

Представительница вуза предстанет перед судом по коррупционной статье 0 В Тамбовской области завершено расследование в отношении руководительницы представительства одного из воронежских вузов, которая вместе с группой сотрудников принимала взятки за приём абитуриентов без вступительных экзаменов и оформляла сдачу сессий и прохождение практики без их фактического

Прокуратура выявила нарушения прав граждан по благоустройству двора на ул. Чичканова, 22 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова подтвердила обоснованность жалоб местных жителей на неисполнение работ по благоустройству дворовой территории домов №№ 18, 20, 22 и 48 по улице Чичканова. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров обратился в надзорные органы после

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе в Тамбовской области 0 Ночью на 486-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Астрахань-Москва, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Предполагается, что водитель автобуса мог уснуть за

Прокуратура подтвердила нарушения при благоустройстве двора на ул. Чичканова, 131 0 Прокуратура Октябрьского района провела проверку по запросу депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, касающемуся благоустройства дворовой территории дома № 131 по улице Чичканова. Проверка подтвердила обоснованность жалоб граждан на качество выполненных работ. В результате в

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу под Мичуринском 0 28 июня беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском округе Тамбовской области, что привело к возгоранию. По словам главы региона Максима Егорова, происшествие произошло утром, и огонь был быстро локализован усилиями ГУ МЧС по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчётов.

Суд подтвердил, что колбаса под ТМ «Дым Дымыч» была потенциально опасной 0 Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Саратовского арбитражного суда, которым директор ООО «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс» Андрей Самченко был признан виновным в нарушении технических регламентов при производстве продукции, что повлекло причинение

В Тамбове на ул. Гастелло снова проблемы с дорожным покрытием: движение ограничено 0 На улице Гастелло в Тамбове снова произошло ЧП, связанное с качеством дорожного покрытия. На этот раз на пересечении улиц Гастелло и Елецкой образовался провал дорожного полотна на проезжей части, что вынудило частично перекрыть движение. Водителям рекомендуется использовать объездные пути.

Роспотребнадзор забраковал два пляжа в Тамбовской области по санитарным показателям 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области продолжает осуществлять постоянный контроль за качеством воды и песка в местах массового отдыха и купания. По состоянию на 26 июня 2024 года, в двух водоёмах вода не соответствует санитарным нормам.

После приватизации центрального рынка в Тамбове состояние предприятия заметно ухудшилось 0 Комиссия по координации деятельности муниципальных предприятий и хозяйствующих обществ рассмотрела анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тамбовский Центральный Рынок» за первый квартал 2024 года. Несмотря на завершившуюся в начале года реорганизацию из МУПа в ООО, наблюдается