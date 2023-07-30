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В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате
Сегодня, 08:55
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В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» Дмитрия Попова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
Согласно информации прокуратуры, в декабре 2020 года подозреваемый при выполнении госконтракта на строительство путепровода через железнодорожные пути в г. Мичуринске на сумму более 1,4 млрд рублей распорядился перевести подрядной организации аванс в размере 140 млн рублей. Однако, это действие признано незаконным прокуратурой, так как работы не выполнялись, и аванс не предусматривался условиями договора.
В результате следственных мероприятий на основании материалов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле в областной прокуратуре. С целью возврата похищенных средств в бюджет прокуратура также обратилась с иском в Арбитражный суд Тамбовской области.
Кроме того, было установлено, что в ноябре 2022 года было заключено незаконное дополнительное соглашение между «Тамбоватодором» и подрядчиком о продлении сроков выполнения контракта до 30.11.2024 года. Заместитель директора «Тамбовавтодора», подписавший данное соглашение, был привлечён к административной ответственности согласно части 4 статьи 7.32 КоАП РФ.
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