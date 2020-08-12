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В отношении руководителя ЗАО «Волковский спиртзавод» возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:13
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Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Волковский спиртзавод» по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия.
По версии следствия, работники спиртзавода с февраля по июнь 2020 года не получали заработную плату, долг накопился в размере 5 миллионов рублей. В настоящее время правоохранительные органы добились выплаты 4 млн рублей.
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