В Моршанске открыли новое предприятие 0 Вчера в Моршанске на базе завода-банкрота «Моршанскхиммаш» было открыто новое предприятие по производству тротуарной плитки.

Организаторы «Чернозёма» подали иск на Роспотребнадзор 0 Несмотря на то, что мероприятие перенесли на следующий год - вчера организаторы рок-фестиваля «Чернозём-2020» (ООО «Синергия») подали в суд иск о признании постановления санитарного врача по Тамбовской области от 07.08.2020 № 31 «О запрете проведения на территории Тамбовской области массового

В отношении руководителя ЗАО «Волковский спиртзавод» возбуждено уголовное дело 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Волковский спиртзавод» по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия.

Качество работ при строительстве детских садов находится на особом контроле 0 До конца 2020 года будет введен в эксплуатацию детский садик на юге города Тамбова, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания на строительной площадке с участием заместителя главы администрации Тамбовской области Арсенв Габуева.

В Петровском районе ветер сорвал крышу у пяти жилых домов 0 Вчера в Петровском районе в селе Свинино из-за сильных порывов ветра сорвало крышу у пяти жилых домов.

Передача частнику водозаборных узлов противоречила интересам города 0 Состоялось второе заседание рабочей комиссии по вопросам деятельности водоканала.

Центральный банк РФ банкрот КПК «Золотая Русь» 0 Арбитражным судом Тамбовской области принято к производству заявление ЦБ РФ о банкротстве КПК «Золотая Русь».

В администрации Тамбовской области думают, как достраивать дом № 46 по ул. Коммунальная 0 Если еще вчера руководители администрации Тамбовской области обещали достроить проблемный дом № 46 по ул. Коммунальная до 30 сентября 2020 года, потом обещали до конца года, теперь оказывается, что чиновники только рассматривают варианты решения проблемы.

Медицинские учреждения возобновляют плановую работу 0 Медицинские учреждения в Тамбовской области с 10 августа возобновили плановый прием и диспансеризацию.

«Чернозем – 2020» состоится 0 Администрация Тамбовской области опубликовала постановление №645 о снятии ограничений на проведение всех мероприятий на открытом воздухе. Таким образом, состоится рок-фестиваль ЧЕРНОЗЁМ.

День садовода пройдет на удаленке 0 В режиме «онлайн» 18 сентября в Мичуринске планируют провести день садовода.

Сегодня на восьми улицах города Тамбова не будет электричества 0 В связи с ремонтными работами на электросетях, которые проводит АО «ОРЭС - Тамбов» в городе Тамбове в период с 9 утра до 16:00 электричество будет отключено в следующих домах:

Снижается количество заболевших коронавирусом 0 В Тамбовской области снижается количество заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев.

Сергей Попов: «Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской» 0 Жители целого микрорайона в городе Тамбове по ул. Мичуринская от 24 школы и до бульвара Энтузиастов мучаются с водоснабжением, точнее его отсутствием. В многоквартирных домах начиная с 3 этажа, практически полностью отсутствует холодная вода.

Шесть партий будут участвовать в выборах в гордуму 0 Избирательная комиссия города Тамбова зарегистрировала на выборах депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва шесть политических партий: «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «За правду».

КФХ получили господдержку на общую сумму более 66 миллионов рублей 0 В управлении сельского хозяйства Тамбовской области приняли решение выделить 11 млн рублей господдержки трем крестьянско-фермерским хозяйствам.

Эксперты: в Тамбовской области на губернаторских выборах возможен второй тур 0 Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем докладе отмечает, что в Тамбовской области существует риск протестного голосования против переназначения Александра Никитина на новый срок по образу 2018 года.

Обещания и реальность 0 Сейчас мало кто вспоминает про утвержденную в 2012 году депутатами Тамбовской городской Думы от фракции «Единая Россия» — «Стратегию-2020», которая должна была кардинальным образом улучшить жизнь жителей города Тамбова. Давайте разберем, что нам обещали и как обстоят дела на самом деле. Рассмотрим

В Тамбове перекрыли две улицы 0 В областном центре до сентября перекрыли движение на двух улицах. На улице Пушкарская прокладывают новый трубопровод для водоснабжения, а на 2-м Комсомольском проезде ремонтируют дорогу.

Тамбовская область перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу 0 Тамбовская область перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, возобновилась деятельность всех торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания, в том числе организаций закрытого типа.