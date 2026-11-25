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В Мичуринске ветеран Афганистана Виктор Воротников встретился с учениками школы № 1
Вчера, 15:26
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В Мичуринске ветеран боевых действий в Афганистане, военный лётчик, подполковник Виктор Воротников провёл встречу с девятиклассниками средней школы № 1. Мероприятие состоялось в музее «Боевой славы», где школьники познакомились с историей службы ветерана и экспонатами, связанными с Афганской войной.
Виктор Воротников рассказал учащимся о своём профессиональном пути. Стать лётчиком он мечтал с детства. После окончания школы поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище имени Марины Расковой, а впоследствии освоил шесть типов самолётов.
Особое место в его рассказе заняла служба в Афганистане. По воспоминаниям ветерана, военным лётчикам приходилось выполнять задания в сложных погодных условиях, постоянно сталкиваясь с опасностью. За выполнение одного из боевых заданий Виктор Воротников был награждён орденом Красной Звезды.
Во время беседы школьники задавали вопросы о военной службе, профессиональной подготовке и личном опыте ветерана. Отдельно обсудили значение семьи, воинского долга и ответственности за других людей. Учащимся, которые рассматривают возможность поступления в военные учебные заведения, Виктор Воротников дал практические советы.
После встречи ветеран провёл экскурсию по музею «Боевой славы». Девятиклассники осмотрели макеты стрелкового оружия, военную форму, награды, предметы солдатского быта и экспонаты, привезённые из Афганистана.
Завершая мероприятие, Виктор Воротников пожелал школьникам успехов в учёбе и на предстоящих экзаменах.
После окончания военной службы подполковник продолжил заниматься работой с молодёжью. Организаторы встречи также отметили содействие главы Мичуринска Максима Харникова и главы Мичуринского муниципального округа Геннадия Хубулова в проведении подобных мероприятий.
Встречи школьников с ветеранами проходят при информационной поддежке Академии военных наук Тамбовской области.
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