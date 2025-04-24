Патриотизм и подвиг: ветераны Афганистана встретились с учениками школы №18 в Мичуринске Комментариев: 0



Виктор Михайлович рассказал свою вдохновляющую историю. Он с детства мечтал о небе, занимался в парашютной секции, отлично учился и поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище им. М. Расковой. Затем окончил курсы командиров воздушных кораблей ТУ-95. За годы службы он освоил множество самолётов, среди которых ИЛ-28, ТУ-134, АН-26. В 1986 году был направлен в Афганистан, где занимался транспортировкой войск и грузов. За героизм и преданность долгу был награждён орденом Красной Звезды.



Сергей Алексеевич Воробьёв провёл в Афганистане более двух лет, служил в разведывательной роте специального назначения. Он рассказал ребятам о напряжённых операциях в горах, о засадах на караваны с оружием и наркотиками, о том, как бойцы сутками ждали, не двигаясь, под палящим солнцем, когда температура поднималась до +60 градусов. Эти истории вызвали у школьников большое впечатление и множество вопросов.



Центральной темой встречи стало понятие «патриотизм». Ветераны говорили о долге, мужестве, о любви к Родине и ответственности за её будущее. Они призвали подростков серьёзно относиться к учёбе, заниматься спортом, уважать историю страны и своего края, помнить героев, павших за мирное небо над головой.



Особое внимание вызвал диалог с одной из учениц, мечтающей стать лётчиком. Виктор Михайлович с радостью поддержал её стремление и дал конкретные советы по подготовке: на какие школьные предметы обратить внимание, какие личные качества развивать.



После беседы гости провели небольшую экскурсию по экспозиции «Боевой Славы», рассказали о представленных экспонатах. Завершилось мероприятие словами благодарности от старосты класса Вики Тюняевой и поздравлениями ветеранов с наступающими майскими праздниками.



Эта встреча состоялась благодаря поддержке главы Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулова, главы города М.В. Харникова и депутата Государственной Думы А.А. Полякова. Комната «Боевой Славы» остаётся важным местом, где история становится живой, а уроки мужества — личными. В комнате «Боевой Славы» в Мичуринске продолжаются встречи поколений — живые уроки мужества, истории и патриотизма. Очередное мероприятие прошло для учеников 7 класса школы №18. С ребятами встретились ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, военный лётчик Виктор Михайлович Воротников и воин-десантник Сергей Алексеевич Воробьёв.Виктор Михайлович рассказал свою вдохновляющую историю. Он с детства мечтал о небе, занимался в парашютной секции, отлично учился и поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище им. М. Расковой. Затем окончил курсы командиров воздушных кораблей ТУ-95. За годы службы он освоил множество самолётов, среди которых ИЛ-28, ТУ-134, АН-26. В 1986 году был направлен в Афганистан, где занимался транспортировкой войск и грузов. За героизм и преданность долгу был награждён орденом Красной Звезды.Сергей Алексеевич Воробьёв провёл в Афганистане более двух лет, служил в разведывательной роте специального назначения. Он рассказал ребятам о напряжённых операциях в горах, о засадах на караваны с оружием и наркотиками, о том, как бойцы сутками ждали, не двигаясь, под палящим солнцем, когда температура поднималась до +60 градусов. Эти истории вызвали у школьников большое впечатление и множество вопросов.Центральной темой встречи стало понятие «патриотизм». Ветераны говорили о долге, мужестве, о любви к Родине и ответственности за её будущее. Они призвали подростков серьёзно относиться к учёбе, заниматься спортом, уважать историю страны и своего края, помнить героев, павших за мирное небо над головой.Особое внимание вызвал диалог с одной из учениц, мечтающей стать лётчиком. Виктор Михайлович с радостью поддержал её стремление и дал конкретные советы по подготовке: на какие школьные предметы обратить внимание, какие личные качества развивать.После беседы гости провели небольшую экскурсию по экспозиции «Боевой Славы», рассказали о представленных экспонатах. Завершилось мероприятие словами благодарности от старосты класса Вики Тюняевой и поздравлениями ветеранов с наступающими майскими праздниками.Эта встреча состоялась благодаря поддержке главы Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулова, главы города М.В. Харникова и депутата Государственной Думы А.А. Полякова. Комната «Боевой Славы» остаётся важным местом, где история становится живой, а уроки мужества — личными.



