Ветераны Афганистана провели встречу с мичуринскими школьниками Комментариев: 0



Юрий Николаевич родился в семье военного 9 мая 1945 года, что предопределило его путь. Всю свою жизнь он посвятил службе в армии, а во время командировки в Афганистан не только спасал советских солдат, но и оказывал помощь афганским военным. За самоотверженность и героизм он был дважды ранен и награждён орденом Красной Звезды.



Валерий Николаевич с юных лет мечтал стать десантником и прошёл подготовку в парашютной секции. В 18 лет он был призван в армию, после обучения в учебной части 107-й воздушно-десантной дивизии подал рапорт о направлении в Афганистан. Службу он начал 13 мая 1980 года и провёл там 1,5 года. За участие в боевых действиях награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».



Во время встречи ветераны не только рассказали о своей службе, но и поговорили с ребятами о важности знаний, занятий спортом и умении оказывать первую медицинскую помощь. Юрий Николаевич продемонстрировал точки на руках, с помощью которых можно привести человека в сознание, а Валерий Николаевич показал школьникам фотографии из Афганистана и благодарственное письмо его родителям за службу.



Особое внимание в беседе уделили специальной военной операции. У двоих учеников класса отцы являются её участниками, а среди выпускников школы – несколько погибших бойцов, в память о которых установлены мемориальные доски. Юрий Николаевич рассказал детям об истории Украины и предпосылках вооружённого конфликта.



Макеты стрелкового оружия вызвали у мальчиков живой интерес, а девочек заинтересовали предметы солдатского быта и книги. В завершение ученик Костя Позняк поблагодарил ветеранов и признался, что мечтает стать военным. Классный руководитель Татьяна Анатольевна Шилова также выразила благодарность гостям и пригласила их на будущие уроки Мужества.



Организация подобных встреч стала возможной благодаря поддержке главы Мичуринска Михаила Васильевича Харникова, главы Мичуринского муниципального округа Геннадия Давидовича Хубулова и депутата Государственной Думы Алексея Александровича Полякова. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно вести военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ № 1, где с шестиклассниками пообщались ветераны боевых действий в Афганистане – подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Николаевич Бабичев и воин-десантник Валерий Николаевич Дудин.Юрий Николаевич родился в семье военного 9 мая 1945 года, что предопределило его путь. Всю свою жизнь он посвятил службе в армии, а во время командировки в Афганистан не только спасал советских солдат, но и оказывал помощь афганским военным. За самоотверженность и героизм он был дважды ранен и награждён орденом Красной Звезды.Валерий Николаевич с юных лет мечтал стать десантником и прошёл подготовку в парашютной секции. В 18 лет он был призван в армию, после обучения в учебной части 107-й воздушно-десантной дивизии подал рапорт о направлении в Афганистан. Службу он начал 13 мая 1980 года и провёл там 1,5 года. За участие в боевых действиях награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».Во время встречи ветераны не только рассказали о своей службе, но и поговорили с ребятами о важности знаний, занятий спортом и умении оказывать первую медицинскую помощь. Юрий Николаевич продемонстрировал точки на руках, с помощью которых можно привести человека в сознание, а Валерий Николаевич показал школьникам фотографии из Афганистана и благодарственное письмо его родителям за службу.Особое внимание в беседе уделили специальной военной операции. У двоих учеников класса отцы являются её участниками, а среди выпускников школы – несколько погибших бойцов, в память о которых установлены мемориальные доски. Юрий Николаевич рассказал детям об истории Украины и предпосылках вооружённого конфликта.Макеты стрелкового оружия вызвали у мальчиков живой интерес, а девочек заинтересовали предметы солдатского быта и книги. В завершение ученик Костя Позняк поблагодарил ветеранов и признался, что мечтает стать военным. Классный руководитель Татьяна Анатольевна Шилова также выразила благодарность гостям и пригласила их на будущие уроки Мужества.Организация подобных встреч стала возможной благодаря поддержке главы Мичуринска Михаила Васильевича Харникова, главы Мичуринского муниципального округа Геннадия Давидовича Хубулова и депутата Государственной Думы Алексея Александровича Полякова.



