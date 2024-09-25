Встречи ветеранов с школьниками: патриотизм и история на уроках мужества Комментариев: 0



Первую беседу со школьниками 9 «А» класса МБОУ СОШ № 1 провели ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Ю.Н. Бабичев и воин – десантник В.Н. Дудин.



Юрий Николаевич родился в самый важный праздник для нашей страны – 9 мая 1945 г. Это и определило его дальнейшую судьбу. Всю свою жизнь он посвятил военной службе, проработав военным врачом. За время службы в Афганистане Юрий Николаевич спас много жизней. Не раз ему приходилось оказывать помощь афганцам, зачастую рискую собственной жизнью. Юрий Николаевич был дважды ранен и награжден орденом Красной Звезды.



Валерий Николаевич был призван в ряды Советской Армии в октябре 1979 г. и практически сразу был отправлен в Афганистан. Служил в самой южной точке Афганистана Кандагаре. Награжден медалью «Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа».



Юрий Николаевич и Валерий Николаевич рассказали ребятам о своей службе в Афганистане и ответили на все вопросы. Особенный интерес у них вызвали макеты стрелкового оружия. Ветераны рассказали об используемом в Афганистане оружии и показали, как разбирать и собирать АКМ. Староста класса Айдаров Максим от лица всего класса поблагодарил ветеранов за интересную беседу и проведенную экскурсию.



Вторую встречу с учениками 9 «Б» класса Заворонежской СОШ провели ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников и воин – пограничник В.М. Савенков.



Виктор Михайлович еще в детстве решил стать летчиком и упорно шел к своей цели. За время своей службы он освоил 6 типов самолетов, служил в дальней и транспортной авиации. За время службы ему приходилось выполнять много сложных и опасных заданий. За одно из них он был награжден орденом Красной Звезды.



Владимир Михайлович был направлен в Афганистан в январе 1980 года. Сначала он служил стрелком на точке Калай – Куф, проводил зачистки кишлаков и собирал разведданные. Он принимал участие в военной операции «Весна 80», которая, не смотря на многочисленные стычки с бандформированиями, прошла успешно. Дальнейшая его служба в Афганистане проходила на точке Хоум.



В своей беседе со школьниками Виктор Михайлович и Владимир Михайлович рассказали ребятам о своем боевом опыте, но упор был сделан на тему патриотизма среди молодежи. События последних лет наглядно показали, что наша страна всегда должна быть готова дать отпор внешнему врагу, а без подготовленных солдат – патриотов своей Родины сделать это невозможно. Ветераны пожелали ребятам хорошо учиться, определиться с будущей профессией и честно и добросовестно трудиться, мальчикам они посоветовали заниматься спортом, чтобы вырасти сильными и способными в случае необходимости защитить себя и своих близких. В завершении встречи ветераны провели экскурсию по комнате «Боевой Славы» и познакомили детей с экспонатами.



Ученица класса Ульяна Филиппова поблагодарила ветеранов за проведенную встречу, а классный руководитель 9 «Б» класса Д.А. Яковлева пригласила ветеранов в школу для проведения уроков мужества с учениками разных классов.



Встречи стали возможными благодаря неоценимой помощи в деле воспитания подрастающего поколения главы г. Мичуринска М.В. Харникова, главы Мичуринского МО Г.Д. Хубулова, депутата Государственной Думы А.А. Полякова, депутата Тамбовской областной Думы А.Д. Кузнецова и др. С началом учебного года члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжили проводить встречи и экскурсии с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа в музейной комнате «Боевой Славы». На этой неделе состоялись две такие встречи.Первую беседу со школьниками 9 «А» класса МБОУ СОШ № 1 провели ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Ю.Н. Бабичев и воин – десантник В.Н. Дудин.Юрий Николаевич родился в самый важный праздник для нашей страны – 9 мая 1945 г. Это и определило его дальнейшую судьбу. Всю свою жизнь он посвятил военной службе, проработав военным врачом. За время службы в Афганистане Юрий Николаевич спас много жизней. Не раз ему приходилось оказывать помощь афганцам, зачастую рискую собственной жизнью. Юрий Николаевич был дважды ранен и награжден орденом Красной Звезды.Валерий Николаевич был призван в ряды Советской Армии в октябре 1979 г. и практически сразу был отправлен в Афганистан. Служил в самой южной точке Афганистана Кандагаре. Награжден медалью «Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа».Юрий Николаевич и Валерий Николаевич рассказали ребятам о своей службе в Афганистане и ответили на все вопросы. Особенный интерес у них вызвали макеты стрелкового оружия. Ветераны рассказали об используемом в Афганистане оружии и показали, как разбирать и собирать АКМ. Староста класса Айдаров Максим от лица всего класса поблагодарил ветеранов за интересную беседу и проведенную экскурсию.Вторую встречу с учениками 9 «Б» класса Заворонежской СОШ провели ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников и воин – пограничник В.М. Савенков.Виктор Михайлович еще в детстве решил стать летчиком и упорно шел к своей цели. За время своей службы он освоил 6 типов самолетов, служил в дальней и транспортной авиации. За время службы ему приходилось выполнять много сложных и опасных заданий. За одно из них он был награжден орденом Красной Звезды.Владимир Михайлович был направлен в Афганистан в январе 1980 года. Сначала он служил стрелком на точке Калай – Куф, проводил зачистки кишлаков и собирал разведданные. Он принимал участие в военной операции «Весна 80», которая, не смотря на многочисленные стычки с бандформированиями, прошла успешно. Дальнейшая его служба в Афганистане проходила на точке Хоум.В своей беседе со школьниками Виктор Михайлович и Владимир Михайлович рассказали ребятам о своем боевом опыте, но упор был сделан на тему патриотизма среди молодежи. События последних лет наглядно показали, что наша страна всегда должна быть готова дать отпор внешнему врагу, а без подготовленных солдат – патриотов своей Родины сделать это невозможно. Ветераны пожелали ребятам хорошо учиться, определиться с будущей профессией и честно и добросовестно трудиться, мальчикам они посоветовали заниматься спортом, чтобы вырасти сильными и способными в случае необходимости защитить себя и своих близких. В завершении встречи ветераны провели экскурсию по комнате «Боевой Славы» и познакомили детей с экспонатами.Ученица класса Ульяна Филиппова поблагодарила ветеранов за проведенную встречу, а классный руководитель 9 «Б» класса Д.А. Яковлева пригласила ветеранов в школу для проведения уроков мужества с учениками разных классов.Встречи стали возможными благодаря неоценимой помощи в деле воспитания подрастающего поколения главы г. Мичуринска М.В. Харникова, главы Мичуринского МО Г.Д. Хубулова, депутата Государственной Думы А.А. Полякова, депутата Тамбовской областной Думы А.Д. Кузнецова и др.



