Летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников провел встречу поколений Комментариев: 0



Виктор Михайлович еще в детстве хотел стать летчиком, он много учился и упорно шел к своей цели. В.М. Воротников летал на разных самолетах и вертолетах, выполняя всевозможные задачи. В Афганистане он перевозил грузы, военных, раненых солдат. Много раз Виктору Михайловичу приходилось рисковать своей жизнью, за один подобный подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. Виктор Михайлович посвятил свою жизнь военной службе, а теперь уже несколько десятилетий занимается военной – патриотической работой с молодежью.



Учащиеся задавали много вопросов о службе ветерана, попросили объяснить, в чем различие той войны от специальной военной операции. Беседа прошла живо и интересно.

Далее Виктор Михайлович провел экскурсию по музейной комнате, рассказал школьникам об экспонатах, представленных в зале. Особый интерес у детей вызывал стенд, посвященный погибшим в СВО воинам.



В.М. Воротников пожелал ребятам хорошей учебы, уважительного и благодарного отношения к своим родителям, а также найти свое место в этой жизни, а дети, в свою очередь, поблагодарили ветерана за такую занимательную встречу.



«Российский Союз ветеранов Афганистана» Комната «Боевой славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — это уникальное место, которое вот уже несколько лет собирает в своих стенах ветеранов различных локальных сражений, представителей руководства и духовенства, а также молодежь г. Мичуринска и Мичуринского МО. Наши ветераны – особенные люди, они – живые свидетели и участники исторических событий прошлых лет. Свои знания, опыт и навыки они стремятся передать подрастающему поколению. С этой целью в комнате «Боевой Славы» проходят встречи ветеранов локальных сражений со школьниками и студентами. Очередную беседу с учащимися Гололобовского филиала Кочетовской СОШ провел подполковник, летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников.Виктор Михайлович еще в детстве хотел стать летчиком, он много учился и упорно шел к своей цели. В.М. Воротников летал на разных самолетах и вертолетах, выполняя всевозможные задачи. В Афганистане он перевозил грузы, военных, раненых солдат. Много раз Виктору Михайловичу приходилось рисковать своей жизнью, за один подобный подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. Виктор Михайлович посвятил свою жизнь военной службе, а теперь уже несколько десятилетий занимается военной – патриотической работой с молодежью.Учащиеся задавали много вопросов о службе ветерана, попросили объяснить, в чем различие той войны от специальной военной операции. Беседа прошла живо и интересно.Далее Виктор Михайлович провел экскурсию по музейной комнате, рассказал школьникам об экспонатах, представленных в зале. Особый интерес у детей вызывал стенд, посвященный погибшим в СВО воинам.В.М. Воротников пожелал ребятам хорошей учебы, уважительного и благодарного отношения к своим родителям, а также найти свое место в этой жизни, а дети, в свою очередь, поблагодарили ветерана за такую занимательную встречу.«Российский Союз ветеранов Афганистана»



