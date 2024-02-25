Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу Комментариев: 0



В Панском филиале МБОУ Заворонежской СОШ с учащимися 8 класса встречу провел ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников. Мероприятие было посвящено 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Наибольшее внимание Виктор Михайлович уделил своей службе в Афганистане, рассказал исторические факты той войны и поделился своим личным боевым опытом. Виктор Михайлович еще в раннем детстве решил стать летчиком, а потому он призвал детей хорошо учиться, заниматься спортом и уже сейчас выбрать свою будущую профессию.



Еще одно мероприятие «Афганистан – живая память» прошло в Круглинском филиале МБОУ Кочетовской СОШ. Провел его воин – интернационалист В.Н. Похорский. Ученики подготовили историческую справку о событиях 70-х – 80-х гг. прошлого века, а Виталий Николаевич рассказал о своих боевых буднях, а также представил выставку боевых трофеев. В завершении мероприятия заведующая филиалом Н.В. Енькова поблагодарила Виталия Николаевича за его службу, поздравила ветерана с праздником и подарила книгу А.Н. Борисова «Неизвестная война».



В МБУК «ЦБС г. Мичуринска» библиотека – филиал № 5 состоялась встреча учащихся 8 – 11 классов МБОУ СОШ № 19 с ветераном боевых действий С.А. Воробьевым. Это мероприятие также было посвящено Афганской войне. Сергей Алексеевич рассказал о своей службе, о своих боевых товарищах, о сложностях и трудностях, с которыми ему и его сослуживцам пришлось столкнуться в этой чужой, далекой стране. Беседа прошла жива и интересно. Школьники задавали ветерану много вопросов о его службе, о быте советского солдата, о том, какой отпечаток оставила Афганская война в судьбе солдата.



В МБОУ СОШ № 18 состоялся концерт «Афганистан – боль в моей судьбе», посвященный Дню защитника Отечества и 35-ю вывода советских войск из Афганистана. Главными героями мероприятия стали ветераны Афганской войны: Т.Б. Хайрадзе, В.М. Савенков, И.М. Хрулев и В.М. Воротников. Учащиеся подготовили не просто концерт, а целое театрализованное представление. Они поблагодарили ветеранов за их героическое прошлое, а ветераны, в свою очередь, выразили признательность за сохранение исторической памяти и благодарное отношение к старшему поколению. Ветераны пожелали школьникам отличной учебы и мирного неба над землей!



Российский Союз ветеранов Афганистана Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда особое значение уделяло военно - патриотической работе с молодежью. Сейчас, в период проведения специальной военной операции, мы работаем в усиленном режиме, стараясь охватить как можно больше ребят своим вниманием. С этой целью членами нашей организации был проведен ряд выездных встреч со школьниками г. Мичуринска и Мичуринского МО. В Панском филиале МБОУ Заворонежской СОШ с учащимися 8 класса встречу провел ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников. Мероприятие было посвящено 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Наибольшее внимание Виктор Михайлович уделил своей службе в Афганистане, рассказал исторические факты той войны и поделился своим личным боевым опытом. Виктор Михайлович еще в раннем детстве решил стать летчиком, а потому он призвал детей хорошо учиться, заниматься спортом и уже сейчас выбрать свою будущую профессию.Еще одно мероприятие «Афганистан – живая память» прошло в Круглинском филиале МБОУ Кочетовской СОШ. Провел его воин – интернационалист В.Н. Похорский. Ученики подготовили историческую справку о событиях 70-х – 80-х гг. прошлого века, а Виталий Николаевич рассказал о своих боевых буднях, а также представил выставку боевых трофеев. В завершении мероприятия заведующая филиалом Н.В. Енькова поблагодарила Виталия Николаевича за его службу, поздравила ветерана с праздником и подарила книгу А.Н. Борисова «Неизвестная война». В МБУК «ЦБС г. Мичуринска» библиотека – филиал № 5 состоялась встреча учащихся 8 – 11 классов МБОУ СОШ № 19 с ветераном боевых действий С.А. Воробьевым. Это мероприятие также было посвящено Афганской войне. Сергей Алексеевич рассказал о своей службе, о своих боевых товарищах, о сложностях и трудностях, с которыми ему и его сослуживцам пришлось столкнуться в этой чужой, далекой стране. Беседа прошла жива и интересно. Школьники задавали ветерану много вопросов о его службе, о быте советского солдата, о том, какой отпечаток оставила Афганская война в судьбе солдата.В МБОУ СОШ № 18 состоялся концерт «Афганистан – боль в моей судьбе», посвященный Дню защитника Отечества и 35-ю вывода советских войск из Афганистана. Главными героями мероприятия стали ветераны Афганской войны: Т.Б. Хайрадзе, В.М. Савенков, И.М. Хрулев и В.М. Воротников. Учащиеся подготовили не просто концерт, а целое театрализованное представление. Они поблагодарили ветеранов за их героическое прошлое, а ветераны, в свою очередь, выразили признательность за сохранение исторической памяти и благодарное отношение к старшему поколению. Ветераны пожелали школьникам отличной учебы и мирного неба над землей!Российский Союз ветеранов Афганистана



