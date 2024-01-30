Участники СВО рассказали школьникам о ситуации на передовой Комментариев: 0



С зоны СВО в кратковременный отпуск приехали члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Б. Денисенко и настоятель Гавриловской церкви Покрова Пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков. Они вместе с председателем Правления ММО ТО ООО «РСВА» Волковым И.И. и другими членами организации: Похорским В.Н., Савенковым В.М. и Воротниковым В.М. провели встречу – экскурсию с учащимися МБОУ СОШ № 18.



Каждый ветеран рассказал о своем боевом опыте, о том, с чем он столкнулся на службе, о трудностях и сложностях, о трагических и курьезных случаях. Война – это тоже жизнь, прошедший ее никогда не будет прежним.



Особенно оживленной была беседа детей с отцом Дмитрием и Б. Денисенко. Они только вернулись с Украины, являясь буквально свидетелями всего происходящего, и поэтому им задавали особенно много вопросов.



На встрече присутствовали ветераны различных локальных сражений, а потому беседа была особенно интересной и разносторонней.

Школьники поблагодарили ветеранов за интересную встречу, а ветераны, в свою очередь, пожелали детям хорошей учебы и правильного выбора профессии в дальнейшем!



ММО ТО ООО «РСВА» Встреча поколений вот уже много лет является визитной карточкой Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Ветераны боевых действий считают своим долгом передать свой опыт молодежи и регулярно проводят подобные встречи со школьниками и студентами г. Мичуринска и Мичуринского МО.С зоны СВО в кратковременный отпуск приехали члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Б. Денисенко и настоятель Гавриловской церкви Покрова Пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков. Они вместе с председателем Правления ММО ТО ООО «РСВА» Волковым И.И. и другими членами организации: Похорским В.Н., Савенковым В.М. и Воротниковым В.М. провели встречу – экскурсию с учащимися МБОУ СОШ № 18.Каждый ветеран рассказал о своем боевом опыте, о том, с чем он столкнулся на службе, о трудностях и сложностях, о трагических и курьезных случаях. Война – это тоже жизнь, прошедший ее никогда не будет прежним.Особенно оживленной была беседа детей с отцом Дмитрием и Б. Денисенко. Они только вернулись с Украины, являясь буквально свидетелями всего происходящего, и поэтому им задавали особенно много вопросов.На встрече присутствовали ветераны различных локальных сражений, а потому беседа была особенно интересной и разносторонней.Школьники поблагодарили ветеранов за интересную встречу, а ветераны, в свою очередь, пожелали детям хорошей учебы и правильного выбора профессии в дальнейшем!ММО ТО ООО «РСВА»



