Настоятель Гавриловской церкви поддерживает бойцов на передовой Комментариев: 0



Отец Дмитрий неоднократно был с гуманитарной миссией в Нагорном Карабахе, Сирии и Украине. С 2014 года священник регулярно доставлял на Донбасс гуманитарную помощь. Отец Дмитрий ушел на фронт добровольцем в октябре этого года, заключив контракт с ВС России на 6 месяцев. Сейчас он служит помощником командира 7-й Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса по работе с верующими. Отцу Дмитрию как священнику нельзя брать в руки оружие, его задача иная – он поддерживает наших бойцов, помогает им не унывать, не роптать, а принять то, что происходит. Он разговаривает с нашими воинами о душе, о церкви, о Боге. Как говорит отец Дмитрий, в обычной жизни люди в суете будней забывают о душе и о боге, но война все меняет. Когда жизнь человека находится в опасности, на многое смотришь совершенно по-другому, происходит переоценка ценностей.



Позывной батюшки – Крестный. Он совершает молебны, причащает, исповедует и крестит бойцов. Отец Дмитрий поднимает боевой дух воинов, помогает им справиться со страхами и сомнениями. Настоятель Гавриловской церкви Покрова Пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков является старейшим членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Вот уже третий десяток он окормляет нашу ветеранскую организацию, активно принимая участие во всех сферах ее деятельности.Отец Дмитрий неоднократно был с гуманитарной миссией в Нагорном Карабахе, Сирии и Украине. С 2014 года священник регулярно доставлял на Донбасс гуманитарную помощь. Отец Дмитрий ушел на фронт добровольцем в октябре этого года, заключив контракт с ВС России на 6 месяцев. Сейчас он служит помощником командира 7-й Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса по работе с верующими. Отцу Дмитрию как священнику нельзя брать в руки оружие, его задача иная – он поддерживает наших бойцов, помогает им не унывать, не роптать, а принять то, что происходит. Он разговаривает с нашими воинами о душе, о церкви, о Боге. Как говорит отец Дмитрий, в обычной жизни люди в суете будней забывают о душе и о боге, но война все меняет. Когда жизнь человека находится в опасности, на многое смотришь совершенно по-другому, происходит переоценка ценностей.Позывной батюшки – Крестный. Он совершает молебны, причащает, исповедует и крестит бойцов. Отец Дмитрий поднимает боевой дух воинов, помогает им справиться со страхами и сомнениями.



