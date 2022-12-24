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В Мичуринске установили баннеры, посвященные воинам - интернационалистам
Сегодня, 11:42
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Мичуринская организация ветеранов Афганистана продолжает популяризировать воинов, которые прошли дорогами Афганистана, Чечни, Сирии.
В последние месяцы на улицах города появились баннеры, посвященные воинам - интернационалистам: Трубочкину В.И., Голумееву Г.И., Быкову Д.В.
Полковник Трубочкин В.И. - ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер орденов "Красная Звезда", "За службу Родине в ВС СССР".
Рядовой Голумеев Г.С. - воин - пограничник дессантно - штурмовой группы, получил ранение, активный участник военно-патриотической работы.
Отец Дмитрий - окормляет афганскую организацию, неоднократно был в командировках в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, кавалер ордена Мужества.
Размещение баннеров стало возможным благодаря субсидии НКО в Тамбовской области, депутату Государственной Думы Полякову А.А.
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