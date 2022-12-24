В Мичуринске установили баннеры, посвященные воинам - интернационалистам

Мобилизованные тамбовчане и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь 0 Принято Постановление Правительства Тамбовской области о предоставлении мобилизованным гражданам и членам их семей права на получение бесплатной юридической помощи. В решении юридических вопросов помогут специалисты Правительства региона, исполнительных органов власти, а также сотрудники

Тамбовчане познакомились с культурой Индии 0 24 декабря в Тамбове в Пушкинской библиотеке прошёл день знакомства с Индией – «Намастэ, Бхарат!». Именно этим мероприятием центр «Белый Слон», развивающий дружбу и обмен опытом с азиатскими странами, открывает своё индийское направление.

ХК «Тамбов» победил в последнем домашнем матче этого года 0 ХК «Тамбов» сыграл последний домашний матч в 2022 году – против казанского «Барса». Матч завершился победой тамбовчан со счётом 3:2.

ЗАГСы Тамбовской области полностью перейдут на электронную модель предоставления услуг 0 С июля 2023 года система органов ЗАГС Тамбовской области полностью перейдёт на электронную реестровую модель предоставления госуслуг. Таким образом, больше не нужно будет оформлять документы в бумажном виде.

Здание кооперативного техникума могут выставить на продажу 0 Сотрудники кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза обратились к Главе Тамбовской области с просьбой обратить внимание на проблему учебного заведения, которая может возникнуть в связи с продажей здания.

Депутаты гордумы ликвидировали три сельсовета 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение по досрочному прекращению полномочий депутатов и ликвидации трех сельсоветов Тамбовского района, которые присоединили к Тамбову. Речь идет о Цнинском, Бокинском и Покрово-Пригородном сельсоветах.

«Россельхозбанк» требует признать депутата из «Единой России» банкротом 0 «Россельхозбанк» подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области, чтобы тот признал банкротом депутата Облдумы и бывшего ректора ТГУ имени Державина Владислава Юрьева.

В Рассказовском районе раскрыта кража 38 тонн сои с полей агрохолдинга 0 Полицейские раскрыли кражу 38 тонн сои с полей агрохолдинга на территории Рассказовского района. Как отметили представители хозяйства, ущерб от пропажи партии зернобобовых составил около 3 миллионов рублей.

В центре Тамбова пройдёт «Праздник Ёлки» 0 Сегодня в 16.00 на площади В. Ленина в Тамбове пройдет «Праздник Ёлки», на котором будет дан старт новогодней иллюминации. В 16.30 одновременно в городах и районах региона зажжется праздничная новогодняя иллюминация.

На новогоднем концерте в Тамбове покажут файер-шоу 0 Тамбовская праздничная программа перед новогодними праздниками удивит горожан необычными мероприятиями. Так, 31 декабря в 16:00 в парке культуры и отдыха пройдёт концерт «Новогодний разгуляй» (0+).

На перекрёстке Чичерина и Рылеева в Тамбове установили светофор с белой секцией 0 В Тамбове на перекрёстке улиц Чичерина и Рылеева сделали новый регулируемый пешеходный переход. На нём установлены светофор с дополнительной секцией с белым изображением пешехода: оно напоминает водителям о том, что на пути могут появиться люди, которых надо пропустить.

Почти 800 контейнеров для раздельного сбора отходов установят в Тамбовской области до конца года 0 Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» начинает установку специальных контейнеров для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках региона. Всего в Тамбове, Рассказово, Мичуринске, Котовске и Цнинском сельсовете таких контейнеров будет

Тамбовского подрядчика обвиняют в хищении стройматериалов на сумму в 1,2 миллиона рублей 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинение против 37-летнего руководителя строительной организации. Он проходит по уголовному делу о хищении муниципального имущества на сумму свыше 1,2 миллионов рублей при ремонте дороги по улице М. Горького (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное

В Тамбовской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ 0 Региональный Роспотребнадзор сообщает о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ в Тамбовской области по сравнению с прошлой неделей. Этот показатель за период 12-18 декабря вырос на 17,3%.

Земельные участки льготным категориям граждан – должны быть с инфраструктурой 0 Поступил ответ из прокуратуры на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу предоставления земельных участков льготникам без дорог и инженерной инфраструктуры. Несколько лет назад власти города Тамбова стали выделять земельные участки под жилищное строительство на

Центр «Белый Слон» запускает работу по индийскому направлению 0 Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» отрывает индийское направление работы в своей деятельности и приглашает всех желающих на День знакомства с Индией «Намастэ, Бхарат!» (Здравствуй, Индия!). Начало мероприятия намечено на 24 декабря в 14:00 в актовом зале областной

Депутата городской Думы Артема Александрова оштрафовали за встречу с гражданами 0 Тамбовский районный суд оштрафовал депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова на 15 тыс. рублей за нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений) за участие во встрече с жителями пос. Строитель по вопросу присоединения к Тамбову.

Продажа непригодного жилья для детей-сирот привела к уголовному делу 0 Следственный Комитет Тамбовской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ) в связи с инцидентом покупки жилья детям-сиротам в селе Беломестная Двойня Тамбовского района. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц.