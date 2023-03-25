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В Мичуринске состоялась презентация пятого издания «Книги Памяти»
Сегодня, 15:07
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Издание различного печатного материала – одно из направлений деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которым руководит Игорь Иванович Волков.
«Книга Памяти» - особенное издание, оно содержит портреты наших воинов, их биографии, удивительные моменты, связанные с ними, а также воспоминания родственников, друзей и боевых товарищей.
В литературно – музыкальном музее в Мичуринске состоялась презентация пятого издания «Книги Памяти». В филиалы библиотек города были переданы 7 экземпляров «Книги Памяти».
На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации города Мичуринска Оксана Юрьевна Мосолова и настоятель Покровского храма Покрова Пресвятой Богородицы села Гавриловка Мичуринского района иерей Дмитрий Быков, а также ветераны Афганской войны, члены молодежного казачьего центра "Застава" при ТОГАПОУ "Промышленно-технологический колледж", сотрудники МБУК "ЦБС г. Мичуринска", представители движения "Волонтеры культуры". Представили книгу составители – рабочий секретарь Союза писателей России, профессор, доктор экономических наук Анатолий Сергеевич Труба и председатель Правления ММО ТО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков.
Стихами о патриотизме открыли презентацию воспитанники МБУК "Центр патриотического воспитания им. генерала армии Н.Е. Рогожкина" Тимур Носов, Михаил Лосев и Денис Курманов. Перед собравшимися выступили составители "Книги памяти" А.С. Труба и И.И. Волков, а также настоятель Покровского храма Покрова Пресвятой Богородицы села Гавриловка Мичуринского района иерей Дмитрий Быков. Все выступающие отметили главную задачу издания – сохранение памяти у нынешнего и последующих поколений о наших героях – земляках, погибших в локальных сражениях в Афганистане, Сирии, Дагестане и Украине.
Издание книги стало возможным благодаря субсидии администрации Тамбовской области и помощи депутата Государственной Думы Полякова А.А.
В этом году издатели планируют подготовить дополнительное издание.
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