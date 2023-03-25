В Мичуринске состоялась презентация пятого издания «Книги Памяти» 0 Издание различного печатного материала – одно из направлений деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которым руководит Игорь Иванович Волков.

Осужден бывший начальник Управления лесами Тамбовской области 0 Прокуратурой Тамбовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления лесами Тамбовской области и бывших руководителей ТОГКУ «Тамбовское лесничество» и ТОГАУ «Тамбовский лесхоз». Они признаны виновными в совершении преступления,

В Тамбове стартовала генеральная уборка города 0 С 27 марта по 30 апреля в Тамбове пройдет месячник по уборке города. За это время силами городских служб и тамбовчан планируют навести порядок на улицах и дворах, очистить от песка и грязи дороги и тротуары, дорожные службы приступят к ремонту дорог с помощью горячего асфальта.

Маршрут «От Зои Космодемьянской до Родины-матери» начинается в Тамбове 0 Проследить за историей 2-й гвардейской армии, которая разгромила немецко-фашистскую группировку войск под Сталинградом, можно, пройдя по военно-патриотическому маршруту «От Зои Космодемьянской до Родины-матери: дорогами 2-й гвардейской армии прорыва». Маршрут из Тамбова в Волгоград займёт 4 дня.

В Тамбове пройдет презентация книги адвоката Владимира Самородова 0 1 апреля в 15:00 в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина в краеведческом зале (4 этаж) состоится презентация книги прозы Владимира Самородова под названием «Этюды» (12+). Она является второй книгой автора.

Жители Тамбова не довольны реализацией программы «Дворы Тамбовщины» 0 В прошлом году по программе «Дворы Тамбовщины» должны были быть благоустроенны дворы по улицам Рылеева, Красноармейская и Тельмана/Набережной, Широкой. Однако, проведение работ затянулось и многие мероприятия, например, по установке малых архитектурных форм или по озеленению просто были не

В Тамбовской области ожидается аномально тёплая погода 0 На этих выходных в Тамбовской области нас ожидает очень теплая погода, так в субботу днем температура поднимется до 14 градусов тепла, а ночью не опуститься ниже 7 градусов.

Сегодня от отмечается день работников культуры 0 День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года.

Глава города Рассказово досрочно ушел в отставку 0 Сегодня глава Рассказово Алексей Колмаков сложил свои полномочия, он руководил муниципалитетом с 2010 года. Стоит отметить, что Алексей Колмаков сложил полномочия досрочно, последний раз он был избран руководителем города в 2020 году.

Бывшая сотрудница птицефабрики отсудила компенсацию морального вреда 0 Тамбовский областной суд частично удовлетворил иск жительницы Токарёвского района к ОАО «Токарёвская птицефабрика», поддержав её требования в части компенсации морального вреда.

Максим Егоров поручил усилить антинаркотическую работу среди молодежи 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание антинаркотической комиссии, на которой рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в области и определены задачи по стабилизации наркотической обстановки в 2023 году.

Прокуратура защитила права многодетной семьи из Моршанска 0 Прокуратура г. Моршанска Тамбовской области провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери пятерых детей.

По требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства при оказании муниципальных услуг 0 Прокуратурой Знаменского района проведена проверка по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

От 25 до 55 тысяч рублей получили пострадавшие после посещения кафе 0 Суд удовлетворил исковые требования пострадавших в рамках присуждениям им компенсации за причиненный вред вследствие употребления некачественной продукции, изготовленной в одном из кафе города Рассказово.

Домкомы возмущены «благоустройством» по программе «Дворы Тамбовщины» 0 Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с председателями советов многоквартирных домов на пересечении улиц 3-й Линии и Широкая по вопросу реализации программы благоустройства «Дворы Тамбовщины».

По программе социальной газификации в Тамбовской области подано более 8,3 тыс. заявок 0 Вопросы социальной догазификации рассмотрели на заседании регионального штаба по газификации, которое прошло в Токаревке под председательством Главы Тамбовской области Максима Егорова.

Глава Рассказово Алексей Колмаков может уйти в отставку 0 С 27 марта может уйти в отставку глава города Рассказово Алексей Колмаков, который руководил городом с 2010 года. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Колмаков решил покинуть должность по состоянию здоровья.

В Тамбове начались занятия в «Школе молодого управленца» 0 Работа «Школы молодого управленца» организована благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на платформе «Точка кипения» при Тамбовском государственном техническом университете. Здесь стартовал третий сезон обучения.

Организована проверка по факту обстоятельств гибели двух человек 0 В Никифоровском районе около реки Польной Воронеж рядом с ул. Лесная в селе Екатеринино обнаружены тела мужчины, разыскиваемого как без вести пропавшего, и женщины, личность которой пока не установлена.

В 2023 году планируют отремонтировать 430 домов 0 В текущем году Фонд капитального ремонта Тамбовской области планирует провести работы в 436 многоквартирных домах нашей области. На эти работы будет направлено более 1 млрд рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Жилищные условия смогут улучшить более 3500 семей.