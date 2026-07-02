Тамбовская область завершила 2025 год с профицитом бюджета более 410 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили отчёт об исполнении регионального бюджета за 2025 год. Доходы областной казны составили 81,8 млрд рублей, расходы — 81,4 млрд рублей. По итогам года бюджет исполнен с профицитом в размере 410,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального

Суд приговорил жителя Тамбова к восьми годам колонии по делу о финансировании терроризма 0 Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 54-летнему жителю Тамбова Руслану Мякишеву, признав его виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы. Первые два года он

Власти Тамбова отказались от сноса 11-этажного долгостроя у «Кристалла» в обмен на кинотеатр «Родина» 0 Арбитражный суд Тамбовской области утвердил мировое соглашение по многолетнему спору вокруг недостроенного 11-этажного здания на улице Советской, 134А в Тамбове. Как сообщает деловое издание «Вердикт», администрация города отказалась от требований о сносе объекта, а взамен муниципалитет получит в

В Тамбове выставят на торги исторический доходный дом купца Пикулина 0 В Тамбове готовятся выставить на торги объект культурного наследия регионального значения — «Доходный дом Пикулина», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 30. Информация о подготовке аукциона опубликована на платформе «Наследие.ДОМ.РФ», сообщили в правительстве Тамбовской области.

В Тамбове водителя грузовика оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконную свалку 0 В Тамбове к административной ответственности привлекли местного жителя, который незаконно сбросил строительные отходы с грузового автомобиля. Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области, нарушителю назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Нарушение было выявлено в

В Мичуринске отметили День ветеранов боевых действий 0 В Мичуринске состоялись мероприятия, посвящённые Дню ветеранов боевых действий, который ежегодно отмечается в России 1 июля. Участники почтили память погибших защитников Отечества, возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, а затем приняли участие в торжественном собрании и церемонии

Под Тамбовом впервые пройдёт Агрозабег по полям чернозёма 0 4 июля на территории ООО «Агрофирма „Октябрьская“» в Тамбовской области состоится первый Агрозабег. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спортивное мероприятие организовано при поддержке министерства сельского хозяйства региона, администрации Тамбовского муниципального округа и Союза

КСП выявила нарушения на 8,6 млн рублей при проверке тамбовского Дома молодёжи 0 Контрольно-счётная палата Тамбовской области выявила 47 нарушений по итогам проверки использования бюджетных средств в ТОГБУ «Дом молодёжи Тамбовской области», сообщает издание «Вердикт». Общая сумма финансовых нарушений составила 8,65 млн рублей. Проверка касалась расходования средств, выделенных

«Родина» выдвинула кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу 0 Партия «Родина» определилась с кандидатами на выборы депутатов Тамбовской областной Думы восьмого созыва. Как сообщает «ПроТамбов», общеобластную часть списка возглавила председатель Совета регионального отделения партии Елена Леонова. Всего партия выдвинула 23 кандидатов по единому избирательному

В Тамбовской области могут создать Арбитражный центр для быстрого разрешения бизнес-споров 0 В Тамбовской области может появиться региональная структура Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Соответствующие договорённости о развитии механизмов поддержки бизнеса были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает

Суд отказал «Тамбовавтодору» списать долг обанкротившегося подрядчика 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ТОГКУ «Тамбовавтодор» в удовлетворении иска о признании безнадёжной к взысканию задолженности московской компании ООО «МСК ГРУПП», сообщает «Вердикт». Решение принято 30 июня. Спор связан с государственным контрактом на ремонт дороги в Никифоровском

Из Тамбова станет меньше авиарейсов в Санкт-Петербург 0 С середины июля авиакомпания «Руслайн» сократит количество рейсов между Тамбовом и Санкт-Петербургом. Об изменении расписания сообщили в тамбовском аэропорту. С 14 июля из расписания исчезнут рейсы по вторникам и четвергам. Полёты будут выполняться только по понедельникам и пятницам. С сентября

Под Тамбовом построят логистический центр Ozon за 1 млрд рублей 0 В Тамбовской области начинается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса маркетплейса Ozon. Для этого правительство региона без проведения торгов предоставило инвестору земельный участок площадью 73,5 тыс. кв. м в селе Стрельцы Тамбовского муниципального

Оправдание экс-директора ФК «Тамбов» отменили: дело вновь рассмотрит суд 0 Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой по делу о мошенничестве. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд Тамбова в ином составе. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской

3 июля Отделение Соцфонда по Тамбовской области начнет перечислять семьям детские выплаты за июнь 0 В этот день на банковские карты получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. В этот же день досрочно будет произведено зачисление ежемесячной

За неделю тамбовчане направили более 1,4 тысячи обращений через ЦУР, чаще всего жаловались на топливо 0 С 20 по 26 июня специалисты Центра управления регионом Тамбовской области обработали 1433 обращения жителей, поступивших через комментарии и личные сообщения официальных страниц органов власти и государственных учреждений. Наибольшее количество сообщений на прошлой неделе касалось ситуации на

В Тамбове установили первый «умный» пост контроля воздуха после жалоб жителей на неприятные запахи 0 В Тамбове начал работу первый автоматизированный пост экологического мониторинга воздуха. Его установили в микрорайоне Вознесенский, жители которого чаще всего обращались с жалобами на неприятные запахи. Комплекс работает круглосуточно и в режиме реального времени отслеживает состояние

Ещё один кредитор заявил о намерении обанкротить Токарёвскую птицефабрику 0 У ОАО «Токарёвская птицефабрика» появился ещё один потенциальный инициатор процедуры банкротства. Как сообщает деловое издание «Вердикт», саратовское ООО «Терминал Пак Логистик» опубликовало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Основанием стала

Суд подтвердил законность расторжения контракта на ремонт крыши тамбовского аэропорта 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области, признав законным односторонний отказ ТОГБУ «Аэропорт „Тамбов“» от контракта с ООО «Ригель» на ремонт кровли здания аэровокзала. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Контракт

Студенты Строгановского университета помогут обновить агропромышленный объект в Тамбовской области 0 АО «Октябрьское» и Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого студенты разработают проект реновации офисного здания на производственной базе «Селезни» в Тамбовской области. Об этом сообщает деловое