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Тамбовская область завершила 2025 год с профицитом бюджета более 410 млн рублей
Вчера, 19:30
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Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили отчёт об исполнении регионального бюджета за 2025 год. Доходы областной казны составили 81,8 млрд рублей, расходы — 81,4 млрд рублей. По итогам года бюджет исполнен с профицитом в размере 410,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
По информации облдумы, более двух третей всех расходов — 66,4% — были направлены на социальную сферу. Наиболее значительные средства выделялись на реализацию национальных проектов «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».
Отмечается, что долговая политика региона была ориентирована на сокращение бюджетного дефицита и снижение государственного долга.
Кроме того, депутаты приняли изменения в закон о бюджете Тамбовской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Дополнительные средства перераспределены на завершение реконструкции дома-интерната для престарелых и инвалидов на 150 мест в селе Отъяссы Сосновского округа — на эти цели предусмотрено ещё 100 млн рублей. Ещё 191,1 млн рублей направят на обеспечение бесперебойного сбора и транспортирования твёрдых коммунальных отходов.
При этом основные параметры бюджета остались без изменений. Доходы региона на 2026 год утверждены в размере 79,8 млрд рублей, расходы — 86,3 млрд рублей, дефицит составит 6,5 млрд рублей.
Как пояснили в областной Думе, принятый закон предусматривает перераспределение уже предусмотренных бюджетных ассигнований без увеличения общего объёма расходов.
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