Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества

В Мичуринске почтили память воинов-интернационалистов

В Тамбовской области подвели итоги работы прокуратуры за 2024 год

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области

Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова уходит в отставку

Год защитника Отечества: встреча поколений в Мичуринске

Аграрии Тамбовской области готовятся к весенним полевым работам

Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников

» » Тамбовская областная Дума скорректировала бюджет и утвердила программу поддержки участников СВО

Тамбовская областная Дума скорректировала бюджет и утвердила программу поддержки участников СВО

Сегодня, 08:48
Комментариев: 0
Версия для печати
На 53-м заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрели 24 вопроса, включая корректировку регионального бюджета, поддержку участников специальной военной операции и внесение изменений в административное законодательство.

Одним из ключевых решений стало одобрение поправок в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Доходная часть увеличена на 188,5 млн рублей за счёт поступлений от акцизов на горюче-смазочные материалы, которые направят в Дорожный фонд региона. Расходы выросли на 3 млрд рублей за счёт переноса средств прошлых лет, в том числе 203 млн рублей из остатков инфраструктурного кредита и 539 млн рублей на строительство инженерных и транспортных объектов.

Дополнительно 3,2 млрд рублей будут использованы для погашения части бюджетных долгов, финансирования национальных проектов и госпрограмм, повышения зарплат бюджетникам, обеспечения мероприятий в сфере национальной безопасности и развития экономики региона. В итоге параметры бюджета на 2025 год составили: доходы — 72,3 млрд рублей, расходы — 75,9 млрд рублей, дефицит — 3,7 млрд рублей. Техническое увеличение дефицита на 2,8 млрд рублей связано с перераспределением остатков средств.

Депутаты также утвердили программу «Герои Тамбовщины», направленную на подготовку квалифицированных специалистов из числа участников СВО для работы в органах власти и различных организациях региона. На реализацию программы выделено 16,9 млн рублей. Это решение направлено на поддержку социальной адаптации и трудоустройства вернувшихся военнослужащих.

Кроме того, в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, устанавливающие ответственность за складирование отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным, а также за создание препятствий для спецтехники у мусорных площадок. Штрафы составят:

для граждан — от 500 до 2 000 рублей;
для должностных лиц — от 3 000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц — от 10 000 до 100 000 рублей.

Эти меры призваны улучшить ситуацию с утилизацией отходов и обеспечить беспрепятственный доступ спецтранспорта к контейнерным площадкам.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Депутаты утвердили изменения в бюджет Тамбова на 2025 год

Бюджет Тамбовской области на 2025 год: доходы — 58 млрд рублей, дефицит — 8 ...

АПК Тамбовщины получил более 2 млрд. руб.

Тамбовская городская Дума приняла бюджет на 2025 год

Дефицит бюджета снизился до 2,3 млрд. руб.

Тамбовская облдума приняла бюджет на 2024 год



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовская область получит 12,5 млн рублей на газификацию домов льготников

Сегодня, 08:59
0
В 2025 году Тамбовская область получит почти 12,5 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы социальной газификации. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В общей сложности 1 млрд рублей будет направлен в 55 регионов,

Тамбовская областная Дума скорректировала бюджет и утвердила программу поддержки участников СВО

Сегодня, 08:48
0
На 53-м заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрели 24 вопроса, включая корректировку регионального бюджета, поддержку участников специальной военной операции и внесение изменений в административное законодательство.

В Тамбовской области расширят возможности использования выплат для многодетных семей

Сегодня, 08:37
0
Тамбовская областная Дума приняла в целом законопроект, предложенный прокурором региона Александром Гулягиным, который расширяет основания для использования единовременной денежной выплаты вместо предоставления земельного участка многодетным семьям. Документ вносит изменения в статью 7 Закона

Ветераны Афганистана провели встречу с мичуринскими школьниками

Вчера, 17:25
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно вести военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ № 1, где с шестиклассниками

В Мичуринске подрядчик похитил 5,8 млн рублей при благоустройстве исторической улицы

Вчера, 09:04
0
Прокуратура города Мичуринска Тамбовской области выявила нарушения при исполнении муниципального контракта по ремонту и благоустройству исторической части улицы Советской. В результате проверки установлено, что в 2024 году руководитель подрядной организации похитил бюджетные средства на сумму более

Квалификационная коллегия судей Тамбовской области пополнилась новыми представителями общественности

Вчера, 08:52
0
На пятьдесят третьем заседании Тамбовской областной Думы, которое прошло под председательством Евгения Матушкина, депутаты рассмотрели ряд значимых вопросов. В заседании приняли участие врио Главы Тамбовской области Евгений Первышов, главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата

В Тамбове одобрили концепцию развития исторического квартала

Вчера, 08:49
0
Члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали концепцию комплексного развития исторического квартала, ограниченного улицами Ленинградской, Советской, Кронштадтской и Карла Маркса. Об этом сообщили в городской администрации.

Генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО вместо домашнего ареста

Вчера, 08:34
0
Тамбовский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Теперь он будет находиться в СИЗО-1 Тамбова в течение двух месяцев вместо домашнего ареста, сообщает ТАСС.

В Тамбове гендиректор дорожно-строительной компании обвиняется в мошенничестве на 4,5 млн рублей

28 февраля 2025
0
Генерального директора одной из дорожно-строительных организаций Тамбовской области обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выборы в Тамбовскую городскую Думу пройдут под контролем областной избирательной комиссии

28 февраля 2025
0
Центризбирком России на заседании 19 февраля принял решение передать полномочия по организации и проведению выборов депутатов Тамбовской городской Думы восьмого созыва областной избирательной комиссии. Выборы состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Директор Тамбовского центра стратегических разработок подозревается в получении взятки

28 февраля 2025
0
Руководитель ТОГАУ «Тамбовский центр стратегических разработок», подведомственного региональному Минобразования, стала фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Ей вменяется нарушение п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение незаконного вознаграждения за совершение заведомо

В Тамбовской области задержан иностранец с крупными штрафами за нарушения ПДД

27 февраля 2025
0
На трассе Р-22 «Каспий», недалеко от Тамбова, сотрудники ГИБДД задержали иностранного гражданина, управлявшего автомобилем Chevrolet с нероссийскими номерами. Проверка показала, что водитель накопил штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на сумму более 100 тысяч рублей.

Воронежская область просит 7 млрд рублей на реконструкцию трассы Р-193

27 февраля 2025
0
Правительство Воронежской области обратилось в Совет Федерации с запросом на выделение 7 млрд рублей для реконструкции участка федеральной трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов». Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Данил Кустов в ходе презентации инвестиционных

Суд отменил приговор экс-директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой

27 февраля 2025
0
Тамбовский областной суд пересмотрел дело бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой и отменил ранее вынесенный ей приговор. Ранее она была признана виновной в мошенничестве и получила два года условного наказания. Теперь рассмотрение дела будет проходить в

Инструменты льготной поддержки аграриев представили на форуме в Тамбовской области

26 февраля 2025
0
Агропромышленный форум «Весенний сев 2025», посвящённый подготовке к проведению весенних полевых работ, состоялся в Тамбовской области. В обсуждении актуальных вопросов сферы сельского хозяйства приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты

В Тамбове выявлены нарушения в использовании средств дорожного фонда

26 февраля 2025
0
Контрольно-счётная палата города Тамбова провела проверку целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда за 2023 год. Инициатором проверки выступил руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров.

В Тамбовской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ

26 февраля 2025
0
С 17 по 23 февраля в Тамбовской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 7%. Однако этот показатель остаётся на 16% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в два раза ниже эпидемического порога, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тамбове выявили нарушения при восстановлении сгоревшего исторического дома

26 февраля 2025
0
Региональный департамент по охране объектов культурного наследия обнаружил нарушения со стороны нового владельца исторического здания, расположенного на пересечении улиц Базарной и Куйбышева в Тамбове. ООО «СК «Старт», которое приобрело сгоревший особняк за символический рубль в мае прошлого года,

«Своих не бросаем»: ветераны продолжают поддержку бойцов

25 февраля 2025
0
24 февраля исполнилось три года с начала специальной военной операции. За это время по всей стране развернулась масштабная волонтёрская работа: создаются пункты сбора гуманитарной помощи, неравнодушные граждане, общественные организации и государственные структуры объединяют усилия для поддержки

В Знаменском округе отремонтируют дороги на 165 млн рублей

25 февраля 2025
0
Ивановская компания ООО «Независимая строительная компания» займётся дорожным ремонтом в Знаменском округе Тамбовской области. Общая стоимость двух заключённых контрактов составляет 165 млн рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.

В Тамбовской области расследуют жестокий расстрел собак

25 февраля 2025
0
В окрестностях села Тригуляй Тамбовской области неизвестные жестоко расправились с бездомными животными. В региональном управлении МВД подтвердили, что по данному факту ведётся проверка.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги