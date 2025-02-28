Тамбовская областная Дума скорректировала бюджет и утвердила программу поддержки участников СВО Комментариев: 0



Одним из ключевых решений стало одобрение поправок в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Доходная часть увеличена на 188,5 млн рублей за счёт поступлений от акцизов на горюче-смазочные материалы, которые направят в Дорожный фонд региона. Расходы выросли на 3 млрд рублей за счёт переноса средств прошлых лет, в том числе 203 млн рублей из остатков инфраструктурного кредита и 539 млн рублей на строительство инженерных и транспортных объектов.



Дополнительно 3,2 млрд рублей будут использованы для погашения части бюджетных долгов, финансирования национальных проектов и госпрограмм, повышения зарплат бюджетникам, обеспечения мероприятий в сфере национальной безопасности и развития экономики региона. В итоге параметры бюджета на 2025 год составили: доходы — 72,3 млрд рублей, расходы — 75,9 млрд рублей, дефицит — 3,7 млрд рублей. Техническое увеличение дефицита на 2,8 млрд рублей связано с перераспределением остатков средств.



Депутаты также утвердили программу «Герои Тамбовщины», направленную на подготовку квалифицированных специалистов из числа участников СВО для работы в органах власти и различных организациях региона. На реализацию программы выделено 16,9 млн рублей. Это решение направлено на поддержку социальной адаптации и трудоустройства вернувшихся военнослужащих.



Кроме того, в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, устанавливающие ответственность за складирование отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным, а также за создание препятствий для спецтехники у мусорных площадок. Штрафы составят:



для граждан — от 500 до 2 000 рублей;

для должностных лиц — от 3 000 до 10 000 рублей;

для юридических лиц — от 10 000 до 100 000 рублей.



Эти меры призваны улучшить ситуацию с утилизацией отходов и обеспечить беспрепятственный доступ спецтранспорта к контейнерным площадкам. На 53-м заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрели 24 вопроса, включая корректировку регионального бюджета, поддержку участников специальной военной операции и внесение изменений в административное законодательство.Одним из ключевых решений стало одобрение поправок в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Доходная часть увеличена на 188,5 млн рублей за счёт поступлений от акцизов на горюче-смазочные материалы, которые направят в Дорожный фонд региона. Расходы выросли на 3 млрд рублей за счёт переноса средств прошлых лет, в том числе 203 млн рублей из остатков инфраструктурного кредита и 539 млн рублей на строительство инженерных и транспортных объектов.Дополнительно 3,2 млрд рублей будут использованы для погашения части бюджетных долгов, финансирования национальных проектов и госпрограмм, повышения зарплат бюджетникам, обеспечения мероприятий в сфере национальной безопасности и развития экономики региона. В итоге параметры бюджета на 2025 год составили: доходы — 72,3 млрд рублей, расходы — 75,9 млрд рублей, дефицит — 3,7 млрд рублей. Техническое увеличение дефицита на 2,8 млрд рублей связано с перераспределением остатков средств.Депутаты также утвердили программу «Герои Тамбовщины», направленную на подготовку квалифицированных специалистов из числа участников СВО для работы в органах власти и различных организациях региона. На реализацию программы выделено 16,9 млн рублей. Это решение направлено на поддержку социальной адаптации и трудоустройства вернувшихся военнослужащих.Кроме того, в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, устанавливающие ответственность за складирование отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным, а также за создание препятствий для спецтехники у мусорных площадок. Штрафы составят:для граждан — от 500 до 2 000 рублей;для должностных лиц — от 3 000 до 10 000 рублей;для юридических лиц — от 10 000 до 100 000 рублей.Эти меры призваны улучшить ситуацию с утилизацией отходов и обеспечить беспрепятственный доступ спецтранспорта к контейнерным площадкам.



