«Раз в неделю точно я буду выезжать на работы, связанные с разработкой этого месторождения, с работой горно-обогатительного комбината, когда это всё уже непосредственно будет запущено в работу. Никаких ухудшений экологических условий мы точно не допустим», — заявил губернатор.

«Я уже такое поручение дал. Возьмём всех необходимых специалистов. От населения возьмём актив», — отметил Евгений Первышов.

«Из этого песка только 5% будет составлять полезное сырьё. Весь переработанный обработанный песок в том же виде будет возвращаться на своё место. Дальше чернозём будет возвращён», — пояснил губернатор.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов пообещал еженедельно посещать площадку разработки титаново-циркониевого месторождения «Центральное» в Рассказовском округе после начала добычи. Во время прямой линии 18 ноября губернатор ответил на опасения жителей по поводу возможного уничтожения плодородного чернозёма и ухудшения экологической обстановки.Поводом стал вопрос одного из участников прямой линии: «По какому праву уничтожают чернозём?» Евгений Первышов назвал подобные опасения домыслами и заверил, что власти будут контролировать соблюдение природоохранных требований.Он также напомнил о поручении создать общественный совет для сопровождения проекта. К его работе намерены привлечь экологов, учёных, профильных специалистов и представителей местных жителей.Глава региона подробно остановился на предполагаемой технологии добычи. По его словам, сначала с разрабатываемого участка будут снимать плодородный слой почвы и временно складировать его. Затем из расположенных ниже песчаных пород извлекут титановые и циркониевые минералы.Предполагается, что после завершения работ участки пройдут рекультивацию и смогут вновь использоваться в сельском хозяйстве.Евгений Первышов подчеркнул и стратегическое значение месторождения. По его словам, титан и цирконий необходимы российской промышленности, которая сейчас в значительной степени зависит от поставок сырья из-за рубежа. Развитие собственной добычи губернатор связал с обеспечением технологического суверенитета страны.Ранее, 12 ноября, региональное правительство и компания-инвестор АО «Сегмент» представили журналистам планы освоения Восточного участка месторождения «Центральное». На первом этапе вложения оцениваются в 30–50 млрд рублей. Строительство горно-обогатительного предприятия предполагается начать в 2028 году, а первые концентраты получить в 2030-м.Инвестор заявляет о намерении использовать технологии обогащения без химических реагентов и возвращать около 95% переработанного песка в выработанное пространство. Конкретные природоохранные мероприятия должны быть определены проектной документацией и пройти предусмотренные законодательством процедуры оценки.Месторождение «Центральное» открыто в 1959 году. Лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на его Восточном участке АО «Сегмент» получило в октябре 2026 года.