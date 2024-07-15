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Процесс торгов на право разработки месторождения «Центральное» приостановлен
Сегодня, 08:57
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Процесс торгов на право разработки недр в Тамбовской области приостановлен, а аукцион на право пользования восточной частью месторождения «Центральное» в Рассказовском округе был отменен без указания причины. Это следует из документации торгов, предоставленной Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу.
Подробности аукциона:
- Начальная цена лота: 1,99 млрд рублей.
- Участок: 31,25 кв. км.
- Срок пользования: 25 лет с даты регистрации лицензии.
- Состав полезных ископаемых: песок с содержанием титана и циркония, фосфорит, глауконит.
Обязательства победителя:
- Утверждение технического проекта разработки месторождения в течение двух лет с даты регистрации лицензии.
- Начало разработки месторождения в течение трех лет.
- Ежегодная плата за пользование недрами: от 5,4 до 7,5 тысяч рублей за каждый квадратный километр.
История и экология
Месторождение «Центральное» известно ещё с прошлого века, однако его разработку не начинали из-за большого экологического риска. Эксплуатация таких ресурсов может иметь значительные последствия для окружающей среды, что, вероятно, повлияло на принятие решения о приостановке торгов.
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