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Рассказовское месторождения титана выставлено на продажу за 1,99 миллиарда рублей
Сегодня, 16:17
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Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу объявил аукцион на право пользования восточной частью месторождения «Центральное» в Рассказовском округе Тамбовской области. Площадь участка составляет 31,25 квадратных километра, а начальная цена лота установлена на уровне 1,99 миллиарда рублей. Шаг аукциона составляет 199 миллионов рублей.
Согласно документации торгов, право на разведку и добычу полезных ископаемых на этом участке будет предоставлено на 25 лет с даты регистрации лицензии. Участок расположен в 20 километрах от города Рассказово и в 60 километрах от Тамбова. Он содержит полезные ископаемые, такие как песок с содержанием титана и циркония, фосфорит и глауконит.
Победитель аукциона должен будет утвердить технический проект разработки месторождения в течение двух лет с момента регистрации лицензии и начать разработку в течение трёх лет. Кроме того, ему предстоит ежегодно выплачивать от 5,4 до 7,5 тысяч рублей за пользование каждым квадратным километром недр.
Для участия в аукционе требуется внести задаток в размере 100% начальной цены лота. Заявки принимаются до 26 июля, а итоги аукциона будут подведены 13 августа.
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