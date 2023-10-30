Через суд 3 тысячи гектаров спорных земель возвращены добытчику титана Комментариев: 0



Суд пришел к выводу, что ООО «ГПК Титан» арендовало спорные земли с целью долгосрочного использования для добычи и обогащения руды редких металлов. В декабре 2021 года бывший руководитель компании передал эти участки в субаренду ООО «Агроальянстамбов» по цене, значительно ниже рыночной. Эта сделка привела к значительным финансовым потерям для «Титана», составившим 96,3% от его активов. Это, в свою очередь, сделало невозможным эффективное управление земельными участками и осуществление основных видов деятельности в течение срока субаренды.



Для получения лицензии на право пользования недрами для промышленной разработки месторождения было создано новое юридическое лицо от имени компании «Титан». Бывший генеральный директор компании, Сергей Ерин, рассказал изданию «Комерсантъ-Черноземье», что это действие позволит «Титану» использовать весь восточный участок месторождения с титановым сырьем. После получения лицензии, «Титан» планировал запустить проект по строительству опытной обогатительной фабрики, способной перерабатывать 2 миллиона тонн песков в год. Стоимость строительства этой опытной фабрики была оценена в 3 миллиарда рублей, и власти надеялись на привлечение инвестиций для этого проекта. Арбитражный суд Тамбовской области принял решение в пользу иска, поданного Тамбовской областной прокуратурой. В соответствии с этим решением, ООО «Агроальянстамбов» обязано вернуть земельные участки сельхозназначения, общей площадью более 29 миллионов квадратных метров, находящиеся в пределах месторождения «Центральное» Рассказовского округа, компании ООО «ГПК Титан».Суд пришел к выводу, что ООО «ГПК Титан» арендовало спорные земли с целью долгосрочного использования для добычи и обогащения руды редких металлов. В декабре 2021 года бывший руководитель компании передал эти участки в субаренду ООО «Агроальянстамбов» по цене, значительно ниже рыночной. Эта сделка привела к значительным финансовым потерям для «Титана», составившим 96,3% от его активов. Это, в свою очередь, сделало невозможным эффективное управление земельными участками и осуществление основных видов деятельности в течение срока субаренды.Для получения лицензии на право пользования недрами для промышленной разработки месторождения было создано новое юридическое лицо от имени компании «Титан». Бывший генеральный директор компании, Сергей Ерин, рассказал изданию «Комерсантъ-Черноземье», что это действие позволит «Титану» использовать весь восточный участок месторождения с титановым сырьем. После получения лицензии, «Титан» планировал запустить проект по строительству опытной обогатительной фабрики, способной перерабатывать 2 миллиона тонн песков в год. Стоимость строительства этой опытной фабрики была оценена в 3 миллиарда рублей, и власти надеялись на привлечение инвестиций для этого проекта.



