С 5 июля за дропперство грозит уголовная ответственность: новые правила борьбы с мошенничеством Комментариев: 0



Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, изменения внесены в статью 187 Уголовного кодекса РФ и касаются неправомерного оборота средств платежей. Теперь ответственность понесут не только те, кто совершает мошенничество напрямую, но и лица, которые, например, за вознаграждение передают свои банковские карты, реквизиты или аккаунты злоумышленникам, а также те, кто по указанию третьих лиц совершают сомнительные финансовые операции.



Максимальное наказание за участие в подобных действиях — до трёх лет лишения свободы. Более суровые меры предусмотрены для тех, кто приобретает карты на чужое имя для передачи их преступникам: здесь уже грозит до шести лет лишения свободы и штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Такая же санкция применяется к операциям с чужими картами или электронными кошельками — штраф может достигать одного миллиона рублей.



Однако законодательство предусматривает смягчение. Если человек впервые оказался втянут в подобную схему и активно сотрудничает со следствием, он может избежать уголовного преследования. Это должно стимулировать граждан к содействию правоохранительным органам и отказу от участия в мошеннических схемах.



Федеральные власти ужесточили ответственность на фоне роста преступности в сфере интернет-мошенничества. Только в Тамбовской области за 2024 год от действий аферистов пострадали 2 450 человек, а общий ущерб составил внушительные 691 миллион рублей.



Чтобы не стать соучастником, эксперты напоминают: не передавайте свои банковские карты, логины, пароли и коды третьим лицам, не устанавливайте на устройства сомнительные приложения и не обналичивайте деньги по просьбе незнакомцев. Даже единичное действие в такой схеме может привести к серьёзным последствиям.

С 5 июля 2025 года в России вступает в силу закон, усиливающий уголовную ответственность за участие в финансовых схемах мошенников, связанных с обналичиванием и переводом похищенных средств — так называемое дропперство. Это означает, что даже те, кто лишь формально «помогает» злоумышленникам, рискуют оказаться на скамье подсудимых.Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, изменения внесены в статью 187 Уголовного кодекса РФ и касаются неправомерного оборота средств платежей. Теперь ответственность понесут не только те, кто совершает мошенничество напрямую, но и лица, которые, например, за вознаграждение передают свои банковские карты, реквизиты или аккаунты злоумышленникам, а также те, кто по указанию третьих лиц совершают сомнительные финансовые операции.Максимальное наказание за участие в подобных действиях — до трёх лет лишения свободы. Более суровые меры предусмотрены для тех, кто приобретает карты на чужое имя для передачи их преступникам: здесь уже грозит до шести лет лишения свободы и штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Такая же санкция применяется к операциям с чужими картами или электронными кошельками — штраф может достигать одного миллиона рублей.Однако законодательство предусматривает смягчение. Если человек впервые оказался втянут в подобную схему и активно сотрудничает со следствием, он может избежать уголовного преследования. Это должно стимулировать граждан к содействию правоохранительным органам и отказу от участия в мошеннических схемах.Федеральные власти ужесточили ответственность на фоне роста преступности в сфере интернет-мошенничества. Только в Тамбовской области за 2024 год от действий аферистов пострадали 2 450 человек, а общий ущерб составил внушительные 691 миллион рублей.Чтобы не стать соучастником, эксперты напоминают: не передавайте свои банковские карты, логины, пароли и коды третьим лицам, не устанавливайте на устройства сомнительные приложения и не обналичивайте деньги по просьбе незнакомцев. Даже единичное действие в такой схеме может привести к серьёзным последствиям.



