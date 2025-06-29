Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

Концерт «Героям нашей земли» прошёл в госпитале для ветеранов в Тамбове

Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена

В Тамбовской области досрочные выборы губернатора пройдут 14 сентября 2025 года

В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже третий подряд

Тамбов без воды: ликвидация двух крупных аварий продолжается

Экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов арестован по делу о взятке в особо крупном размере

В Тамбове обсудили, как сохранить суверенитет в условиях глобализации

В Тамбове обсудили цифровизацию и кадровые вызовы дорожной отрасли

В Тамбове стартовала международная конференция по вопросам права и суверенитета

В Тамбове состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Тамбовской области выявили схему махинаций с землёй

» » Дело о банкротстве «Альянсстройсервис» в Тамбове прекращено

Дело о банкротстве «Альянсстройсервис» в Тамбове прекращено

Сегодня, 10:41
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в резонансном деле о банкротстве компании «Альянсстройсервис», которую связывают с бизнес-группой предпринимателя Александра Жупикова. Согласно опубликованному решению, производство прекращено по инициативе самой компании после полного погашения налоговой задолженности.

Процедура была инициирована осенью 2023 года региональным управлением ФНС. В начале 2024 года суд временно приостановил рассмотрение дела, дожидаясь итогов спора по доначисленным налогам в объёме 1,6 млрд рублей — такая мера была принята для предотвращения противоречий в судебных актах.

Позже, в феврале, суд частично удовлетворил требования налоговой, снизив сумму претензий до 1,3 млрд рублей. Обе стороны заявили о намерении подать апелляции, однако впоследствии отказались от их рассмотрения. Производство по банкротному делу было возобновлено, но вскоре сам «Альянсстройсервис» обратился в суд с ходатайством о прекращении дела, указав на полное погашение долгов перед государством.

Компания заявила, что перечислила 1,38 млрд рублей в счёт погашения обязательств. Налоговая служба возражений не представила, и суд удовлетворил просьбу должника, завершив дело без запуска процедуры банкротства.

Таким образом, один из самых масштабных налогово-правовых конфликтов в Тамбовской области завершился компромиссно и без перехода в фазу несостоятельности, что само по себе стало редким прецедентом в практике подобных дел.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Арбитражный суд Тамбовской области снизил штраф «АльянсСтройСервис», но дол ...

Налоговая служба хочет обанкротить ООО «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд р ...

Налоговая хочет обанкротить ООО «Спецуниверсал» за долги в размере 348,4 мл ...

Генеральный директор «Автодор-Тамбов» дисквалифицирован за невыплату зарпла ...

ГК «Турмясово» ушла об процедуры банкротства

ФНС подала иск о банкротстве Волковского завода этилацетата и бутилацетата



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Парк при «Усадьбе Асеевых» в Тамбове планируют передать региону для надлежащего ухода и благоустройства

Сегодня, 10:53
0
Власти Тамбовской области готовятся принять на свой баланс парк, расположенный на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Как сообщил и. о. министра туризма региона Станислав Дзасохов, процесс передачи земли из федеральной собственности в региональную вступил в финальную фазу согласований

Дело о банкротстве «Альянсстройсервис» в Тамбове прекращено

Сегодня, 10:41
0
Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в резонансном деле о банкротстве компании «Альянсстройсервис», которую связывают с бизнес-группой предпринимателя Александра Жупикова. Согласно опубликованному решению, производство прекращено по инициативе самой компании после полного погашения

Жители Тамбовской области направили более тысячи обращений в ЦУР за неделю

Сегодня, 09:47
0
С 21 по 27 июня Центр управления регионом Тамбовской области зарегистрировал 1171 обращение от жителей, поступившее через официальные страницы органов власти и госучреждений в социальных сетях, а также через личные сообщения. Все заявки были переданы соответствующим ведомствам для оперативного

Россельхозбанк запускает акцию по накопительным счетам

Вчера, 17:08
0
Держатели дебетовых и кредитных карт РСХБ и обладатели накопительного счета уже могут поднять ставку по счету до 20,25% годовых

С третьей попытки: в Тамбове выбрали нового подрядчика для сквера «Гармония»

Вчера, 16:37
0
В Тамбове завершились торги по выбору подрядной организации для реализации проекта сквера «Гармония», который планируется обустроить на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель из областного центра Левон Даниелян. Он предложил выполнить

В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка

Вчера, 15:54
0
В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка (РСХБ). Мероприятие реализовано с целью поддержки агро-IT стартапов и развития аграрного сектора Тамбовской области. Участниками встречи стали врио заместителя главы региона Николай Федосеенков, представители органов

В Тамбовской области возбуждено дело о повреждении мемориала в честь павших героев войны

Вчера, 10:35
0
В Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса, посвящённого воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Центр культурного развития в Тамбове вновь остался без подрядчика

Вчера, 10:29
0
Проект строительства Центра культурного развития в Тамбове вновь застопорился: объявленные 26 мая открытые торги не привели к заключению контракта. На конкурс поступила лишь одна заявка, однако она была отклонена из-за несоответствия установленным требованиям. Таким образом, объект по-прежнему

Тамбовский «Спартак» уступил «Динамо-СПб» в драматичном матче с удалением тренеров

29 июня 2025
0
На стадионе «Спартак» в Тамбове состоялся матч Первенства Второй лиги Дивизиона Б, в котором местная команда принимала гостей из Санкт-Петербурга — «Динамо-СПб». Встреча завершилась минимальным поражением хозяев — 0:1.

В Тамбове и области ограничено купание на ряде пляжей из-за загрязнения воды

29 июня 2025
0
Роспотребнадзор по Тамбовской области опубликовал результаты очередного лабораторного контроля качества воды в популярных местах летнего отдыха. Проверка выявила серьёзные отклонения от санитарных норм сразу на нескольких пляжах, в связи с чем жителям не рекомендуется купаться в этих зонах.

В Тамбове вынесен приговор по делу о гибели женщины в Асеевском парке

29 июня 2025
0
Суд в Тамбове огласил приговор по делу о трагедии, произошедшей летом 2022 года в Асеевском парке. Как сообщает прокуратура Тамбовской области, виновной признана сотрудница Межрегионального управления Росимущества, курирующего Тамбовскую и Липецкую области. За халатность, повлекшую смерть и тяжкий

В Тамбове выявлены серьёзные проблемы в системе водоотведения

28 июня 2025
0
27 июня представители Тамбовской городской Думы совместно с сотрудниками администрации и Водоканала провели выездной осмотр объектов водоотведения, вызывающих опасения. В рамках инспекции участники посетили отремонтированный участок канализационного коллектора на улице Астраханской, а затем выехали

Обязательное чипирование собак в Тамбовской области

28 июня 2025
0
С 1 мая 2026 года в Тамбовской области вступает в силу новый закон, обязывающий всех владельцев собак провести процедуру чипирования своих питомцев. До этой даты операция будет бесплатной, после — только за счёт владельца. Чиновники называют инициативу шагом к упорядочиванию учета и повышению

Власти предлагают использовать Wi‑Fi

28 июня 2025
0
В Тамбовской области по мере необходимости действует временное ограничение скорости мобильного интернета до уровня 2G (Edge). Как заявляют региональные власти, мера носит превентивный характер и направлена на минимизацию рисков, связанных с применением беспилотников и FPV-дронов, которые могут

Металлообработка в Тамбовской области стала лидером промышленного роста в 2025 году

27 июня 2025
0
Предприятия Тамбовской области, специализирующиеся на производстве готовых металлических изделий, демонстрируют впечатляющие темпы роста. За первые четыре месяца 2025 года объёмы производства в этом секторе увеличились на 163,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это абсолютный

В Тамбове восстанавливают детский городок «Лукоморье»

27 июня 2025
0
Администрация Тамбова объявила тендер на проведение работ по установке детского игрового комплекса и малых архитектурных форм по адресу Набережная, 32/2. Речь идёт о создании обновлённой версии тематической площадки «Лукоморье», ранее демонтированной из-за судебного конфликта. Начальная стоимость

Суд отказал в регистрации торговых павильонов в Мичуринске как недвижимости

27 июня 2025
0
ООО «Мичуринский центральный рынок» решило не обжаловать решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего предприятию в признании права собственности на семь торговых объектов общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров. Речь идёт о павильонах и кафе, расположенных на улицах

В Тамбове отметили 25-летие мировой юстиции и наградили лучших представителей судебной системы

26 июня 2025
0
В стенах правительства Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвящённое 25-летнему юбилею мировой юстиции — ключевого звена судебной системы, включающего мировых судей. Их деятельность играет важную роль в обеспечении справедливости и правового порядка, особенно в разрешении бытовых и

Тамбовская область завершила 2024 год с профицитом бюджета и наметила траекторию на 2025-й

26 июня 2025
0
Бюджет Тамбовской области за 2024 год исполнен с положительным сальдо — доходы составили 75,4 млрд рублей, тогда как расходы ограничились суммой в 73,4 млрд. Таким образом, регион завершил финансовый год с профицитом в 2 млрд рублей. Эти данные размещены на официальном сайте областной думы и прошли

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

26 июня 2025
0
25 июня в Тамбове состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой Владимиру Павловичу Шолмову — героическому командиру времён Великой Отечественной войны, чьи боевые товарищи называли его не иначе как «нашим Александром Невским». Памятная табличка украсила фасад дома №73 на улице Советской, где

В реке Цна вновь зафиксировано загрязнение сточными водами

25 июня 2025
0
В Тамбовской области зафиксирован новый случай загрязнения водоёма — в этот раз речь идёт о реке Цне в районе садоводческих товариществ «Заречье» и «Дачное». Как сообщает региональное Министерство экологии и природных ресурсов, в воду попали сточные массы тёмного цвета с резким и отталкивающим
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги