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Дело о банкротстве «Альянсстройсервис» в Тамбове прекращено
Сегодня, 10:41
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Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в резонансном деле о банкротстве компании «Альянсстройсервис», которую связывают с бизнес-группой предпринимателя Александра Жупикова. Согласно опубликованному решению, производство прекращено по инициативе самой компании после полного погашения налоговой задолженности.
Процедура была инициирована осенью 2023 года региональным управлением ФНС. В начале 2024 года суд временно приостановил рассмотрение дела, дожидаясь итогов спора по доначисленным налогам в объёме 1,6 млрд рублей — такая мера была принята для предотвращения противоречий в судебных актах.
Позже, в феврале, суд частично удовлетворил требования налоговой, снизив сумму претензий до 1,3 млрд рублей. Обе стороны заявили о намерении подать апелляции, однако впоследствии отказались от их рассмотрения. Производство по банкротному делу было возобновлено, но вскоре сам «Альянсстройсервис» обратился в суд с ходатайством о прекращении дела, указав на полное погашение долгов перед государством.
Компания заявила, что перечислила 1,38 млрд рублей в счёт погашения обязательств. Налоговая служба возражений не представила, и суд удовлетворил просьбу должника, завершив дело без запуска процедуры банкротства.
Таким образом, один из самых масштабных налогово-правовых конфликтов в Тамбовской области завершился компромиссно и без перехода в фазу несостоятельности, что само по себе стало редким прецедентом в практике подобных дел.
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