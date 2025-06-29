Парк при «Усадьбе Асеевых» в Тамбове планируют передать региону для надлежащего ухода и благоустройства 0 Власти Тамбовской области готовятся принять на свой баланс парк, расположенный на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Как сообщил и. о. министра туризма региона Станислав Дзасохов, процесс передачи земли из федеральной собственности в региональную вступил в финальную фазу согласований

Дело о банкротстве «Альянсстройсервис» в Тамбове прекращено 0 Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в резонансном деле о банкротстве компании «Альянсстройсервис», которую связывают с бизнес-группой предпринимателя Александра Жупикова. Согласно опубликованному решению, производство прекращено по инициативе самой компании после полного погашения

Жители Тамбовской области направили более тысячи обращений в ЦУР за неделю 0 С 21 по 27 июня Центр управления регионом Тамбовской области зарегистрировал 1171 обращение от жителей, поступившее через официальные страницы органов власти и госучреждений в социальных сетях, а также через личные сообщения. Все заявки были переданы соответствующим ведомствам для оперативного

Россельхозбанк запускает акцию по накопительным счетам 0 Держатели дебетовых и кредитных карт РСХБ и обладатели накопительного счета уже могут поднять ставку по счету до 20,25% годовых

С третьей попытки: в Тамбове выбрали нового подрядчика для сквера «Гармония» 0 В Тамбове завершились торги по выбору подрядной организации для реализации проекта сквера «Гармония», который планируется обустроить на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель из областного центра Левон Даниелян. Он предложил выполнить

В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка 0 В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка (РСХБ). Мероприятие реализовано с целью поддержки агро-IT стартапов и развития аграрного сектора Тамбовской области. Участниками встречи стали врио заместителя главы региона Николай Федосеенков, представители органов

В Тамбовской области возбуждено дело о повреждении мемориала в честь павших героев войны 0 В Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса, посвящённого воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Центр культурного развития в Тамбове вновь остался без подрядчика 0 Проект строительства Центра культурного развития в Тамбове вновь застопорился: объявленные 26 мая открытые торги не привели к заключению контракта. На конкурс поступила лишь одна заявка, однако она была отклонена из-за несоответствия установленным требованиям. Таким образом, объект по-прежнему

Тамбовский «Спартак» уступил «Динамо-СПб» в драматичном матче с удалением тренеров 0 На стадионе «Спартак» в Тамбове состоялся матч Первенства Второй лиги Дивизиона Б, в котором местная команда принимала гостей из Санкт-Петербурга — «Динамо-СПб». Встреча завершилась минимальным поражением хозяев — 0:1.

В Тамбове и области ограничено купание на ряде пляжей из-за загрязнения воды 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области опубликовал результаты очередного лабораторного контроля качества воды в популярных местах летнего отдыха. Проверка выявила серьёзные отклонения от санитарных норм сразу на нескольких пляжах, в связи с чем жителям не рекомендуется купаться в этих зонах.

В Тамбове вынесен приговор по делу о гибели женщины в Асеевском парке 0 Суд в Тамбове огласил приговор по делу о трагедии, произошедшей летом 2022 года в Асеевском парке. Как сообщает прокуратура Тамбовской области, виновной признана сотрудница Межрегионального управления Росимущества, курирующего Тамбовскую и Липецкую области. За халатность, повлекшую смерть и тяжкий

В Тамбове выявлены серьёзные проблемы в системе водоотведения 0 27 июня представители Тамбовской городской Думы совместно с сотрудниками администрации и Водоканала провели выездной осмотр объектов водоотведения, вызывающих опасения. В рамках инспекции участники посетили отремонтированный участок канализационного коллектора на улице Астраханской, а затем выехали

Обязательное чипирование собак в Тамбовской области 0 С 1 мая 2026 года в Тамбовской области вступает в силу новый закон, обязывающий всех владельцев собак провести процедуру чипирования своих питомцев. До этой даты операция будет бесплатной, после — только за счёт владельца. Чиновники называют инициативу шагом к упорядочиванию учета и повышению

Власти предлагают использовать Wi‑Fi 0 В Тамбовской области по мере необходимости действует временное ограничение скорости мобильного интернета до уровня 2G (Edge). Как заявляют региональные власти, мера носит превентивный характер и направлена на минимизацию рисков, связанных с применением беспилотников и FPV-дронов, которые могут

Металлообработка в Тамбовской области стала лидером промышленного роста в 2025 году 0 Предприятия Тамбовской области, специализирующиеся на производстве готовых металлических изделий, демонстрируют впечатляющие темпы роста. За первые четыре месяца 2025 года объёмы производства в этом секторе увеличились на 163,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это абсолютный

В Тамбове восстанавливают детский городок «Лукоморье» 0 Администрация Тамбова объявила тендер на проведение работ по установке детского игрового комплекса и малых архитектурных форм по адресу Набережная, 32/2. Речь идёт о создании обновлённой версии тематической площадки «Лукоморье», ранее демонтированной из-за судебного конфликта. Начальная стоимость

Суд отказал в регистрации торговых павильонов в Мичуринске как недвижимости 0 ООО «Мичуринский центральный рынок» решило не обжаловать решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего предприятию в признании права собственности на семь торговых объектов общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров. Речь идёт о павильонах и кафе, расположенных на улицах

В Тамбове отметили 25-летие мировой юстиции и наградили лучших представителей судебной системы 0 В стенах правительства Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвящённое 25-летнему юбилею мировой юстиции — ключевого звена судебной системы, включающего мировых судей. Их деятельность играет важную роль в обеспечении справедливости и правового порядка, особенно в разрешении бытовых и

Тамбовская область завершила 2024 год с профицитом бюджета и наметила траекторию на 2025-й 0 Бюджет Тамбовской области за 2024 год исполнен с положительным сальдо — доходы составили 75,4 млрд рублей, тогда как расходы ограничились суммой в 73,4 млрд. Таким образом, регион завершил финансовый год с профицитом в 2 млрд рублей. Эти данные размещены на официальном сайте областной думы и прошли

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной 0 25 июня в Тамбове состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой Владимиру Павловичу Шолмову — героическому командиру времён Великой Отечественной войны, чьи боевые товарищи называли его не иначе как «нашим Александром Невским». Памятная табличка украсила фасад дома №73 на улице Советской, где