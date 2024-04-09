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ГК «Турмясово» ушла об процедуры банкротства
Сегодня, 09:22
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Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве предприятий «Турмясово», «Агро-Инвест» и «Агро-Люкс», управляемых Рафаэлем Алексаняном, сообщили из суда.
Осенью прошлого года банк «Северный морской путь» подал банкротный иск к «Турмясово», сумма исковых требований составляла почти 76 миллионов рублей. Вчера производство по делу было прекращено.
Банк также подавал иски к двум другим компаниям, контролируемым господином Алексаняном - ООО «Агро-Люкс» (283,8 миллиона рублей) и ООО «Агро-Инвест» (75,9 миллиона рублей).
Интересно, что выручка компаний значительно снизилась в 2022 году. Выручка МПК «Турмясово» составила 470,8 миллиона рублей, в то время как в 2021 году этот показатель был 733,9 миллиона рублей. Чистая прибыль компании также сократилась до 984 тысяч рублей, в то время как годом ранее она составляла 12,5 миллиона рублей.
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