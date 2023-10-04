Банк грозится обанкротить структуры группы компаний «Турмясово» Комментариев: 0



Банк уведомил соответствующие организации о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области, обосновывая это наличием признаков банкротства у них.



ООО "Агро-инвест" было основано в декабре 2014 года и находится в селе Заворонежское, Мичуринского района. Основной вид его деятельности – переработка и консервация мяса. Генеральным директором и владельцем компании является Рафаэль Алексанян. В 2022 году выручка предприятия составила 1,1 миллиарда рублей, что на 40,7% меньше, чем годом ранее (1,9 миллиарда рублей). Компания также испытала убыточный год в 2022 году с убытком в размере 332,3 миллиона рублей, хотя в 2021 году она имела чистую прибыль в размере 30 миллионов рублей. Общие активы компании также сократились на 46,7%, с 562,5 миллиона до 299,9 миллиона рублей. С 2017 по 2021 год контрагенты не предъявляли исков о возврате средств в суде. Однако за 2022 и 2023 годы общая сумма требований к компании возросла до 1,9 миллиона рублей.



ООО "МПК «Турмясово" было основано в октябре 2016 года и находится в селе Турмясово. Главной сферой деятельности компании является оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Владельцем данной компании также является Рафаэль Алексанян, а должность генерального директора занимает Антон Недобежкин. Несмотря на наличие задолженности, общая сумма долгов с 2017 года не превышает 70,3 тысячи рублей. Выручка организации в 2022 году составила 470,8 миллиона рублей, а чистая прибыль – 984 тысячи рублей.



Рафаэль Алексанян также является владельцем нескольких других компаний, в которых его доля составляет более 50%, среди них ООО "ТД «Агро-люкс" с долей 75% и ООО "ТД «Агро-эксперт" с 100% долей. Банк "СМП Банк" выразил намерение прибегнуть к процедуре банкротства для двух организаций, а именно ООО "Агро-инвест" и ООО "МПК «Турмясово», которые входят в состав Группы компаний "Турмясово". Это стало известно из сообщения, размещенного на портале Федресурс.Банк уведомил соответствующие организации о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области, обосновывая это наличием признаков банкротства у них.ООО "Агро-инвест" было основано в декабре 2014 года и находится в селе Заворонежское, Мичуринского района. Основной вид его деятельности – переработка и консервация мяса. Генеральным директором и владельцем компании является Рафаэль Алексанян. В 2022 году выручка предприятия составила 1,1 миллиарда рублей, что на 40,7% меньше, чем годом ранее (1,9 миллиарда рублей). Компания также испытала убыточный год в 2022 году с убытком в размере 332,3 миллиона рублей, хотя в 2021 году она имела чистую прибыль в размере 30 миллионов рублей. Общие активы компании также сократились на 46,7%, с 562,5 миллиона до 299,9 миллиона рублей. С 2017 по 2021 год контрагенты не предъявляли исков о возврате средств в суде. Однако за 2022 и 2023 годы общая сумма требований к компании возросла до 1,9 миллиона рублей.ООО "МПК «Турмясово" было основано в октябре 2016 года и находится в селе Турмясово. Главной сферой деятельности компании является оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Владельцем данной компании также является Рафаэль Алексанян, а должность генерального директора занимает Антон Недобежкин. Несмотря на наличие задолженности, общая сумма долгов с 2017 года не превышает 70,3 тысячи рублей. Выручка организации в 2022 году составила 470,8 миллиона рублей, а чистая прибыль – 984 тысячи рублей.Рафаэль Алексанян также является владельцем нескольких других компаний, в которых его доля составляет более 50%, среди них ООО "ТД «Агро-люкс" с долей 75% и ООО "ТД «Агро-эксперт" с 100% долей.



