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МПК «Турмясово» уличили в изменении сроков годности продукции
Россельхознадзор внес предостережение в отношении ООО «МПК «Турмясово», которое занимается производством мяса и полуфабрикатов. Это связано с фактом выявления изменения установленных сроков годности для мясной продукции, выпускаемой фирмой.
Исходя из данных проверки, на 14 августа 2023 года было выявлено, что ветеринарный специалист внес изменения в сроки годности товаров путем объединения партий продукции. Руководству компании было указано на необходимость обеспечения прослеживаемости продукции на всех этапах производственного процесса при убое скота и производстве мясной продукции.
В ведомстве отметили, что продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения.
Этот инцидент не первый раз с ООО «МПК «Турмясово». Весной текущего года предупреждение уже выдавалось компании за аналогичные нарушения. В частности, ООО «МПК Турмясово» продлило срок годности замороженных свиных субпродуктов, что привело к искажению прослеживаемости продукции.
Помимо этого, Центральное управление Ростехнадзора также вынесло предупреждение компании. Речь идет о претензиях, связанных с лицензированием определенных видов деятельности и требованием о наличии обязательного страхования и ответственности владельца опасного объекта.
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