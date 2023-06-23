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Тамбовский производитель мясной продукции почти год не выплачивал работникам зарплату
Сегодня, 09:12
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Расследование, проводимое следователями в Тамбовской области, привело к восстановлению нарушенных трудовых прав работников и полному погашению задолженности по оплате труда со стороны работодателя.
В настоящее время Следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области рассматривается уголовное дело, возбужденное по статье 145.1 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы), в отношении генерального директора компании, специализирующейся на производстве мясной продукции.
По результатам проведенного расследования установлено, что в период с июня прошлого года по апрель текущего года руководитель компании не выплачивал зарплату четырем работникам. В результате образовалась задолженность по оплате труда в размере более 350 тысяч рублей.
На данный момент следователям удалось восстановить нарушенные трудовые права работников и полностью погасить задолженность по оплате труда, произведенную работодателем.
Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.
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