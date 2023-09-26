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Налоговая служба хочет обанкротить ООО «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд рублей долга
Вчера, 12:21
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Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Тамбовский Арбитражный суд заявление о признании местной организации "Альянсстройсервис" банкротом. По имеющейся документации, данное исковое заявление еще не было принято к производству.
Согласно информации, задолженность перед налоговой службой данной компании составила 1,5 миллиарда рублей.
Судебное разбирательство между "Альянсстройсервисом" и ФНС по вопросу дополнительного начисления налогов, пеней и штрафов в размере 1,6 миллиарда рублей ведется в арбитражном суде с октября 2022 года.
Также следует отметить, что господин Сигаев управляет также ООО "Первая строительная компания", владельцем которой является генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Строительная компания Жупиков". Основным владельцем последней компании, в свою очередь, является бывший депутат Государственной Думы от Тамбовской области, Александр Жупиков.
На основе выездной налоговой проверки было установлено, что "Альянсстройсервис" входит в структуру компаний, контролируемых господином Жупиковым, включая, помимо прочих, "Первую строительную компанию", "Строительную компанию Жупиков", "Агрофирму Жупиков", "Жупиков", "Молочную ферму Жупиков", "Евробетон" и "Специализированный застройщик "Альянсстройсервис+".
Фото: из открытых источников
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