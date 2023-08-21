Налоговая хочет обанкротить ООО «Спецуниверсал» за долги в размере 348,4 млн рублей

Тамбовчане отметили день государственного флага 0 Сегодня жители Тамбова, так же как и жители других регионов нашей страны, отмечают День государственного флага Российской Федерации, торжественные мероприятия прошли у здания Правительства Тамбовской области. Этот праздник был установлен по указу президента в 1994 году.

МПК «Турмясово» уличили в изменении сроков годности продукции 0 Россельхознадзор внес предостережение в отношении ООО «МПК «Турмясово», которое занимается производством мяса и полуфабрикатов. Это связано с фактом выявления изменения установленных сроков годности для мясной продукции, выпускаемой фирмой.

Сельхозники области намолотили три миллиона тонн зерна 0 Согласно информации, предоставленной региональным министерством сельского хозяйства, аграрии Тамбовской области успешно справились с уборкой урожая. Вчера было зафиксировано, что они намолотили целых три миллиона тонн зерна. Настоящее время также говорит о том, что уборочные работы завершены на

Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погода 0 В минувшие выходные в Тамбовской области температурный режим достиг своего пика, поднимаясь до отметки +36°С. В 20 августа Черноземье оказалось под воздействием атмосферного фронта, пришедшего с севера. В некоторых местах прошли короткодлительные дожди, сопровождаемые грозами, порывами ветра и даже

Недострой в районе Соборной площади хотят продать за 45 млн рублей 0 Собственники объекта культурного наследия региональной значения – "Жилого дома" (прежней детской больницы) по адресу ул. Степана Разина, пл. Соборная, д. 10/5 в Тамбове, выставили его на продажу по цене 45 миллионов рублей. По информации из размещенного на бесплатной платформе объявления,

В Котовске выявлены проблемы с маневренным жилищным фондом 0 Результаты прокурорской проверки показали, что в Котовске единственное жилое помещение, относящееся к маневренному жилищному фонду (ул. Гаврилова, 16), непригодно для проживания.

Россельхозбанк поддерживает развитие пчеловодства в Тамбовской области 0 Эксперты Россельхозбанка в рамках Медового Спаса провели исследование производства и потребления меда в России. По подсчетам аналитиков Центра отраслевой экспертизы, среднестатистический россиянин потребляет около 0,5 кг меда в год. Практически весь потребляемый мед производится внутри страны.

Достраивать проблемный дом на ул. Ржавской возможно будут сами дольщики 0 В Тамбове участникам проекта по строительству проблемного дома на улице Ржавской, 23, предоставляется возможность передать права на завершение строительства. По информации, поступившей от конкурсных управляющих компании-застройщика в состоянии банкротства ОАО "Тамбовхимпромстрой" Дмитрия Павлова,

Налоговая хочет обанкротить ООО «Спецуниверсал» за долги в размере 348,4 млн рублей 0 В Тамбове планируют обанкротить ООО "Спецуниверсал" из-за долгов на сумму 348,4 млн рублей. Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд области с исковым заявлением о банкротстве данной компании.

В Тамбовской области сокращается общее число детей-сирот 0 В регионе каждый год снижается общее число детей-сирот, что стало темой обсуждения на педагогическом форуме, проводимом в Тамбове.

Планируют отремонтировать крышу «Дома инженера Галкина» 0 Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищных услуг" объявило о поиске исполнителя для проведения реставрационных работ на крыше объекта культурного наследия, который находится по адресу Августа Бебеля, 28, в городе Тамбове. Начальная стоимость планового капитального ремонта здания,

Жители райцентра Петровского округа в земельном споре усматривают заинтересованность чиновников 0 В селе Петровское, которое располагается в Петровском муниципальном округе на ул. Парковой очень узкая проезжая часть, где может проехать только одно автотранспортное средство. Добавим, что на этой улице отсутствуют тротуары, и пешеходам при движении автомобилей приходится сходить на обочину.

Жители Кирсанова называют отдельные дороги «тропами по бездорожью» 0 Практически в центре Кирсанова расположена улица Социалистическая, которая не соответствует многим стандартам, характерным для улицы. Тем не менее, официальные органы называют этот участок «проезжей частью».

Жители дома № 4 по ул. Володарского: «Нас не хотят слушать и оставляют на произвол судьбы» 0 17 августа жители дома №4 на улице Володарского в Тамбове вышли во двор с целью защитить своё законное право на безопасное проживание в своем доме.

В Тамбовской области похолодает 0 В выходные дни в Тамбове ожидается сохранение жаркой погоды. Тем не менее, на следующей неделе ожидается похолодание и периодические осадки.

В Тамбове в третий раз выставили на торги недостроенную школу на ул. Чкалова 0 В очередной раз предпринимается попытка продажи недостроенной школы на улице Чкалова, 57,. Решение об отчуждении данного муниципального имущества, принадлежащего городу Тамбову, было принято депутатами городской думы. Стоимость этой недвижимости оценивается в размере 37,5 миллиона рублей.

В Тамбове демонтировали 700 незаконных рекламных конструкций 0 В нашем регионе продолжается активная работа по выявлению незаконно размещенных рекламных конструкций. С начала текущего года удалось убрать более 700 стендеров, баннеров и вывесок, нарушающих законодательство. Например, 18 августа специалисты из дирекции городского хозяйства провели демонтаж

Во время футбольного матча ограничат движение транспорта 0 19 августа в Тамбове состоится футбольный матч между командами "Спартак" и "Сахалин" (0+). В связи с этим мероприятием будут внесены ограничения в движение транспорта в центре города.

В Тамбове проводится реконструкция дорог на территории Полынковского кладбища 0 В Тамбове в настоящее время проводится реконструкция проездных путей на территории Полынковского кладбища. Это направлено на обеспечение легкой доступности мест захоронения для жителей даже в переходный период между сезонами. Для укрепления дорожного покрытия используется техника, включая фрезу.

Градозащитники просят сохранить исторический облик переговорного пункта в Тамбове 0 Власти Тамбова вновь обсуждают инициативу по изменению облика здания, построенного во времена советской эпохи, в историческом районе города. Речь идет о здании городской телефонной связи, которое планируется преобразовать в бизнес-центр. Однако исторический фасад этого сооружения оказывается