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Корпорацию развития Тамбовской области могут обанкротить
Сегодня, 14:38
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Сбербанк обратился в суд с заявлением о признании банкротом АО «Корпорация развития Тамбовской области». Компания задолжала кредитной организации более 45 млн рублей.
За 2019 год убытки АО «Корпорация развития Тамбовской области» составили 58 млн рублей.
Организация АО «Корпорация Развития Тамбовской области» являлась поставщиком в 33 государственных контрактах на сумму 70 898 868 руб. и выступала заказчиком в 639 государственных контрактах на сумму 528 540 733 руб.
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