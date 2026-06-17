Налоговая из Саратова потребовала признать банкротом тамбовскую «Академию воздуха» Комментариев: 0



Как следует из материалов дела, заявление подано в порядке статьи 227 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как в отношении отсутствующего должника. Такая процедура применяется в случаях, когда организация фактически прекращает деятельность или отсутствует по месту регистрации.



По данным открытых источников, ООО «Академия воздуха» зарегистрировано в Тамбове в 2009 году. Основной вид деятельности компании связан с установкой дверей и окон. В штате организации числятся три сотрудника.



Согласно сведениям о финансовом состоянии предприятия, по состоянию на май 2026 года задолженность по налоговым платежам превышала 6,1 млн рублей. Кроме того, в отношении компании возбуждены исполнительные производства.



Финансовые показатели также свидетельствуют о непростой ситуации. По итогам 2024 года организация получила убыток в размере около 1,5 млн рублей.



Внимание привлекает и состав собственников компании. До апреля 2026 года одним из участников общества являлся бывший генеральный директор АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» Михаил Шубин.



Имя Шубина ранее фигурировало в резонансном уголовном деле. В 2022 году суд признал его виновным в превышении должностных полномочий в период руководства региональным АИЖК и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.



В настоящее время заявление налогового органа принято судом к рассмотрению. Дальнейшее развитие дела будет зависеть от результатов проверки представленных документов и позиции участников процесса. В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Академия воздуха». С соответствующим требованием обратилась Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Саратовской области. Сумма заявленных требований составляет почти 6,3 млн рублей. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».Как следует из материалов дела, заявление подано в порядке статьи 227 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как в отношении отсутствующего должника. Такая процедура применяется в случаях, когда организация фактически прекращает деятельность или отсутствует по месту регистрации.По данным открытых источников, ООО «Академия воздуха» зарегистрировано в Тамбове в 2009 году. Основной вид деятельности компании связан с установкой дверей и окон. В штате организации числятся три сотрудника.Согласно сведениям о финансовом состоянии предприятия, по состоянию на май 2026 года задолженность по налоговым платежам превышала 6,1 млн рублей. Кроме того, в отношении компании возбуждены исполнительные производства.Финансовые показатели также свидетельствуют о непростой ситуации. По итогам 2024 года организация получила убыток в размере около 1,5 млн рублей.Внимание привлекает и состав собственников компании. До апреля 2026 года одним из участников общества являлся бывший генеральный директор АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» Михаил Шубин.Имя Шубина ранее фигурировало в резонансном уголовном деле. В 2022 году суд признал его виновным в превышении должностных полномочий в период руководства региональным АИЖК и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.В настоящее время заявление налогового органа принято судом к рассмотрению. Дальнейшее развитие дела будет зависеть от результатов проверки представленных документов и позиции участников процесса.



