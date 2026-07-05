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Дело о налогах подрядчика «Строй НЭС-АБ» передали в суд

Вчера, 14:30
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Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Строй НЭС-АБ» Мисака Демурчяна и бывшего генерального директора компании Павла Афанасьева. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 198 УК РФ — в уклонении от уплаты налогов путём включения в декларации заведомо ложных сведений, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, фигуранты отразили в налоговых декларациях фиктивные финансово-хозяйственные отношения с девятью фирмами, после чего поэтапно подали эти декларации в налоговый орган. Таким образом, как считает следствие, они уклонились от уплаты НДС на сумму более 28 млн рублей. Оба обвиняемых вину не признали. Уголовное дело вместе с иском прокуратуры о возмещении ущерба направлено в Ленинский районный суд Тамбова.

Для ООО «Строй НЭС-АБ» это далеко не первый конфликт с законом и контролирующими органами. Компания давно известна в регионе как крупный дорожно-строительный подрядчик, но её судебная и финансовая история всё больше напоминает не портфель победных контрактов, а папку с претензиями, уголовными делами и исполнительными производствами.

В апреле 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о доначислении компании 40,7 млн рублей по итогам выездной налоговой проверки за 2017−2019 годы. Суд согласился с выводами ФНС о нереальности сделок с десятью контрагентами на общую сумму 238,9 млн рублей. Эти операции были признаны схемой формального документооборота для получения необоснованной налоговой выгоды.

Параллельно у подрядчика есть отдельное уголовное дело о хищении более 8 млн рублей при ремонте улицы Советской в Тамбове. Летом 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Бывшему гендиректору вменяется мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения — ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, с сентября 2021 по декабрь 2022 года подрядчик завышал стоимость стройматериалов. После проверки администрация города расторгла контракт с компанией.

При этом ранее тот же руководитель уже получал три года условно по аналогичной статье — за хищение 2,8 млн рублей при ремонте дороги в Моршанске.

Были у «Строй НЭС-АБ» и другие проблемы. В октябре 2025 года прокуратура Советского района Тамбова оштрафовала компанию на 100 тыс. рублей за нарушения при строительстве дороги на улице Волжская. На площадке отсутствовали ограждения, дорожные знаки и информационные стенды. Контракт на этот объект в ходе исполнения подорожал до 254 млн рублей, а сроки сдачи переносились с 2023 на 2024 год.

Ранее подрядчик уже устранял нарушения на отремонтированной улице Усиевича после вмешательства прокуратуры. Сроки там были превышены на полтора месяца. В 2022 году к ответственности за «покровительство» компании привлекались и чиновники городского комитета дорожного хозяйства: работы на улице Чичерина велись без необходимого разрешения.

ООО «Строй НЭС-АБ» работает с 2000 года и специализируется на строительстве и ремонте автодорог. Портфель госконтрактов компании оценивается почти в 12 млрд рублей. Крупнейший заказчик — «Горно-Алтайавтодор», объём контрактов с которым превышает 3 млрд рублей. Среди клиентов также значится тамбовское Министерство градостроительства и архитектуры — свыше 1,3 млрд рублей.

Единственный учредитель и с мая 2024 года генеральный директор компании — Мисак Демурчян. Он же является учредителем дорожной компании «Автодор М-1». До него руководителем ООО «Строй НЭС-АБ» значился Павел Афанасьев.

Финансовое положение подрядчика ухудшается. По итогам 2025 года выручка компании снизилась на 55% — до 435,4 млн рублей, чистый убыток составил 117,7 млн рублей. Годом ранее выручка уже падала на 41,7% — до 622 млн рублей. Компания фигурирует примерно в 100 арбитражных делах, в отношении неё возбуждено около 139 исполнительных производств. В качестве ответчика «Строй НЭС-АБ» проходит по 21 делу на общую сумму 223,5 млн рублей. Долги по налогам и штрафам на август 2025 года оценивались в 31,6 млн рублей.

Сейчас компания уже находится в процессе банкротства, её счета заморожены.
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