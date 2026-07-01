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В Тамбове выставят на торги исторический доходный дом купца Пикулина
Сегодня, 11:15
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В Тамбове готовятся выставить на торги объект культурного наследия регионального значения — «Доходный дом Пикулина», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 30. Информация о подготовке аукциона опубликована на платформе «Наследие.ДОМ.РФ», сообщили в правительстве Тамбовской области.
Трёхэтажное здание общей площадью 792 квадратных метра находится в неудовлетворительном состоянии и в настоящее время фактически не используется. Дом не подключён к инженерным коммуникациям. По оценке регионального департамента по государственной охране объектов культурного наследия, на его восстановление потребуется около 120 млн рублей. При этом кадастровая стоимость объекта составляет 5,2 млн рублей.
В областном правительстве отмечают, что после реставрации памятник архитектуры может получить новое назначение.
— Объект культурного наследия может получить новую жизнь и использоваться как креативное или общественное пространство, а также для размещения жилья, апартаментов, объектов общественного питания, торговли или медицинского учреждения, — сообщили в правительстве региона.
Доходный дом был построен в 1901 году и принадлежал известному тамбовскому купцу Фёдору Пикулину. Он активно участвовал в работе Тамбовского городского общественного управления и в 1913–1914 годах руководил строительством ряда значимых городских объектов, применяя передовые для своего времени технологии.
Проведение торгов запланировано на третий квартал 2026 года.
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