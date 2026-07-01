В Тамбове выставят на торги исторический доходный дом купца Пикулина

— Объект культурного наследия может получить новую жизнь и использоваться как креативное или общественное пространство, а также для размещения жилья, апартаментов, объектов общественного питания, торговли или медицинского учреждения, — сообщили в правительстве региона.

В Тамбове готовятся выставить на торги объект культурного наследия регионального значения — «Доходный дом Пикулина», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 30. Информация о подготовке аукциона опубликована на платформе «Наследие.ДОМ.РФ», сообщили в правительстве Тамбовской области.Трёхэтажное здание общей площадью 792 квадратных метра находится в неудовлетворительном состоянии и в настоящее время фактически не используется. Дом не подключён к инженерным коммуникациям. По оценке регионального департамента по государственной охране объектов культурного наследия, на его восстановление потребуется около 120 млн рублей. При этом кадастровая стоимость объекта составляет 5,2 млн рублей.В областном правительстве отмечают, что после реставрации памятник архитектуры может получить новое назначение.Доходный дом был построен в 1901 году и принадлежал известному тамбовскому купцу Фёдору Пикулину. Он активно участвовал в работе Тамбовского городского общественного управления и в 1913–1914 годах руководил строительством ряда значимых городских объектов, применяя передовые для своего времени технологии.Проведение торгов запланировано на третий квартал 2026 года.